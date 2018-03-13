Новое зеркало для «Перископа»

ООО «МАРТ ГРУПП» — ведущая российская компания в области разработки и производства электрошокового оружия. Однако ассортимент изделий компании не ограничивается электрошоковыми устройствами. Так, особое место среди «нешоковых» изделий занимает досмотровое зеркало «Перископ-185».

Предназначение «Перископа» — облегчение осмотра грузов, транспортных средств, труднодоступных мест промышленных станков и агрегатов. Досмотровое устройство «Перископ-185» — это прочная и лёгкая телескопическая штанга, на рабочем конце которой устанавливается зеркало нужной формы и размера. Длина штанги регулируется в пределах от 690 до 1865 мм.

Для освещения места досмотра в зоне крепления зеркала вмонтирован фонарь из пяти светодиодов. Изделие комплектуется четырьмя зеркалами различных размеров и форм. Недавно базовая комплектация была дополнена ещё одним сферическим зеркалом диаметров 22 см.

Досмотровое устройство «Перископ-185» применяется сотрудниками таможенных служб, подразделений охраны. Партия досмотровых устройств была поставлена для обеспечения безопасности матчей «Кубка Конфедераций» в 2017 году. Устройства хорошо зарекомендовали себя, и будут также использованы во время Чемпионата мира по футболу в 2018.

«Перископ-185» используется различными госструктурами (ФСБ, МВД, ФСИН России, и др.), службами безопасности аэропортов, банков, атомных электростанций, и других объектов.

«МАРТ ГРУПП» работает с начала 90-х, и в этом году отпразднует 25-летний юбилей. За это время небольшая компания «МАРТЪ» выросла до Группы Компаний «МАРТ ГРУПП», и стала крупнейшим в России разработчиком и производителей электрошоковых спецсредств для полиции и оружия самообороны для граждан.

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