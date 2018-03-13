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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новое зеркало для «Перископа»


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13.03.2018

ООО «МАРТ ГРУПП» — ведущая российская компания в области разработки и производства электрошокового оружия. Однако ассортимент изделий компании не ограничивается электрошоковыми устройствами. Так, особое место среди «нешоковых» изделий занимает досмотровое зеркало «Перископ-185».

Предназначение «Перископа» — облегчение осмотра грузов, транспортных средств, труднодоступных мест промышленных станков и агрегатов. Досмотровое устройство «Перископ-185» — это прочная и лёгкая телескопическая штанга, на рабочем конце которой устанавливается зеркало нужной формы и размера. Длина штанги регулируется в пределах от 690 до 1865 мм.

Для освещения места досмотра в зоне крепления зеркала вмонтирован фонарь из пяти светодиодов. Изделие комплектуется четырьмя зеркалами различных размеров и форм. Недавно базовая комплектация была дополнена ещё одним сферическим зеркалом диаметров 22 см.

Досмотровое устройство «Перископ-185» применяется сотрудниками таможенных служб, подразделений охраны. Партия досмотровых устройств была поставлена для обеспечения безопасности матчей «Кубка Конфедераций» в 2017 году. Устройства хорошо зарекомендовали себя, и будут также использованы во время Чемпионата мира по футболу в 2018.

«Перископ-185» используется различными госструктурами (ФСБ, МВД, ФСИН России, и др.), службами безопасности аэропортов, банков, атомных электростанций, и других объектов.

«МАРТ ГРУПП» работает с начала 90-х, и в этом году отпразднует 25-летний юбилей. За это время небольшая компания «МАРТЪ» выросла до Группы Компаний «МАРТ ГРУПП», и стала крупнейшим в России разработчиком и производителей электрошоковых спецсредств для полиции и оружия самообороны для граждан.

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Передний край

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

Книжная полка


Основные требования к системам видеонаблюдения

Основные требования к системам видеонаблюдения



Книга "Проектирование и оценка систем физической защиты", М. Гарсиа

Бестселлер "Проектирование и оценка систем физической защиты"



Системы защиты периметра

Системы защиты периметра



Британская национальная стратегия видеонаблюдения

Британская национальная стратегия видеонаблюдения


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