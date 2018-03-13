Тепловизоры с дальномером FORTUNA на IWA 2018

В немецком городе Нюрнберг началась ежегодная выставка для стрелков, охотников, туристов и любителей активного отдыха IWA Outdoor Classics 2018. Компания ЦЭК посещает выставку IWA уже в третий раз, ежегодно демонстрируя новые тепловизионные приборы, выпущенные под торговой маркой FORTUNA.

В немецком городе Нюрнберг началась ежегодная выставка для стрелков, охотников, туристов и любителей активного отдыха IWA Outdoor Classics 2018. В этом году организаторы мероприятия планируют собрать рекордное количество гостей, специалистов и производителей со всего мира. На огромной территории расположилось большое количество стендов, каждый из которых привлекает внимание интересными новинками. Здесь вы увидите: оружие, специальные гаджеты, элементы снаряжения и различные приборы для обнаружения и слежения за дичью.

Компания ЦЭК посещает выставку IWA уже в третий раз, ежегодно демонстрируя новые тепловизионные приборы, выпущенные под торговой маркой FORTUNA. Именно здесь в 2016 году впервые увидели свет компактные многоцелевые тепловизоры FORTUNA GENERAL. В 2018 году специалисты компании продемонстрировали много новинок:

тепловизионные прицелы FORTUNA GENERAL ONE (обновление прицелов FORTUNA ONE);

многоцелевые трансформируемые тепловизоры FORTUNA GENERAL MLX с возможностью самостоятельной замены объективов и окуляров для использования в различных конфигурациях (прицел, насадка, монокуляр);

высокопроизводительная тепловизионная насадка для дневных оптических прицелов FORTUNA GENERAL NEXT с возможностью подключения лазерного дальномера;

тепловизионные очки и бинокли для охоты, охраны и выполнения специальных заданий;

множество аксессуаров, включая лазерный дальномер FORTUNA LRF, сменные объективы и окуляры.

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