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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Тепловизоры с дальномером FORTUNA на IWA 2018


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13.03.2018

В немецком городе Нюрнберг началась ежегодная выставка для стрелков, охотников, туристов и любителей активного отдыха IWA Outdoor Classics 2018. Компания ЦЭК посещает выставку IWA уже в третий раз, ежегодно демонстрируя новые тепловизионные приборы, выпущенные под торговой маркой FORTUNA.

В немецком городе Нюрнберг началась ежегодная выставка для стрелков, охотников, туристов и любителей активного отдыха IWA Outdoor Classics 2018. В этом году организаторы мероприятия планируют собрать рекордное количество гостей, специалистов и производителей со всего мира. На огромной территории расположилось большое количество стендов, каждый из которых привлекает внимание интересными новинками. Здесь вы увидите: оружие, специальные гаджеты, элементы снаряжения и различные приборы для обнаружения и слежения за дичью.

Компания ЦЭК посещает выставку IWA уже в третий раз, ежегодно демонстрируя новые тепловизионные приборы, выпущенные под торговой маркой FORTUNA. Именно здесь в 2016 году впервые увидели свет компактные многоцелевые тепловизоры FORTUNA GENERAL. В 2018 году специалисты компании продемонстрировали много новинок:

  • тепловизионные прицелы FORTUNA GENERAL ONE (обновление прицелов FORTUNA ONE);
  • многоцелевые трансформируемые тепловизоры FORTUNA GENERAL MLX с возможностью самостоятельной замены объективов и окуляров для использования в различных конфигурациях (прицел, насадка, монокуляр);
  • высокопроизводительная тепловизионная насадка для дневных оптических прицелов FORTUNA GENERAL NEXT с возможностью подключения лазерного дальномера;
  • тепловизионные очки и бинокли для охоты, охраны и выполнения специальных заданий;
  • множество аксессуаров, включая лазерный дальномер FORTUNA LRF, сменные объективы и окуляры.

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Передний край

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

Книжная полка


Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)

Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)



IP-видеонаблюдение: наглядное пособие

IP-видеонаблюдение: наглядное пособие



Толковый словарь терминов по системам физической защиты

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Процедура работы с цифровыми изображениями в системах видеонаблюдения

Процедура работы с цифровыми изображениями в системах видеонаблюдения


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