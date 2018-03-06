Компания Hanwha Techwin представила пять новых тепловизоров Wisenet разрешения VGA

Пять новых тепловизоров бренда Wisenet представила компания Hanwha Techwin. Все они обеспечивают тепловое изображение разрешения VGA (640х480) с частотой 30 к/с.

В основе каждой из пяти новинок лежит неохлаждаемый микроболометр размером 17 мкм. Его чувствительность составляет 50 мК. Формируемое во всех пяти новых тепловизорах изображение сжимается кодеком H.265, H/264 или MJPEG. Эффективность сжатия изображения может повышаться с помощью технологии WiseStream II.

Новинки позволяют обнаруживать резкое изменение температуры в кадре. Для этого в них задаётся величина скачка температуры, которую следует детектировать, — 20, 40, 60, 80 или 100°C, с интервалом в 2 минуты. Данная функция работает в диапазоне температур от -20 до +110°C. Пользователю даётся возможность ввести три области интереса, в которых будет вестись такой контроль.

Новые тепловизоры различаются объективами и исполнением корпуса. Модели Wisenet TNO-4051T и Wisenet TNO-4050T имеют фиксированный объектив с фокусным расстоянием 35 мм. Они позволяют обнаружить автомобиль на расстоянии 3200 м, человека — 1200 м. Модели Wisenet TNO-4041T и Wisenet TNO-4040T имеют объектив 19 мм и обеспечивают обнаружение машины с 1700 м и человека с 700. У тепловизора Wisenet TNO-4030T — объектив 13 мм. Для него эти показатели составляют 1200 и 450 м соответственно.

В пределах этих пар тепловизоры различаются исполнением. Тепловизоры TNO-4051T и TNO-4041T заключены в корпус с креплением снизу, а у тепловизоров TNO-4050T, TNO-4040T и TNO-4030T крепление находится сзади. В остальном новинки аналогичны друг другу.

В каждом из новых тепловизоров реализован детектор движения и функция Handover. Она обеспечивает передачу данных об обнаружении движения на поворотную камеру, которая сможет взять найденный объект под наблюдение.

В числе других функций видеоаналитики в новых тепловизорах, — обнаружение исчезновения предметов и их появления в кадре, перехода объекта через виртуальную линию, пересечения им границ заданной зоны. В новинках также выявляется «праздношатание» объектов, определяется направление движения, обнаруживаются звуки, которые автоматически классифицируются. Кроме того, тепловизоры детектируют удар и попытку воздействовать на их работу.

Функция Hallway View позволяет оптимально охватить тепловизором вертикальную сцену. Для активации цифровой стабилизации изображения используются встроенные гиросенсоры. Поддерживается карта памяти формата SD, SDHC или SDXC ёмкостью до 256 Гбайт. Питание новинки получают по технологии PoE, от источника постоянного тока 12 В или переменного 24 В. Все пять тепловизоров работают при температуре от -40 до +60°C. Они защищены от пыли и влаги по классу IP66 и от удара IK10.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

