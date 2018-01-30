Вертикальные рынки, средства хранения и доверие клиентов — приоритеты компании Hanwha Techwin в 2018 году

Компания Hanwha Techwin вступила в 2018 год с обширными планами дальнейшего развития и уже претворяет их в жизнь. Эти планы изложил президент компании Hanwha Techwin по работе в сфере безопасности Ким Юн Чхоль. Его программное выступление состоялось 2 января в Центре исследований и разработок Пхангё, расположенном в южнокорейском городе Соннам.

Президент назвал в своей речи пять ключевых ценностей, которым привержена компания Hanwha Techwin. Это этичное ведение бизнеса, хорошая линейка продуктов, наилучшее качество, доступная цена и кибербезопасность. Они формируют базис, на котором строится деятельность компании.

В 2018 году Hanwha Techwin тщательнее сфокусируется на решениях для вертикальных рынков. Развивая достижения прошлого года, компания продолжит разрабатывать и запускать в производство продукты, адресованные отдельным рынкам, и на этой основе предлагать конечным пользователям то, что действительно ценно для них.

Вторая ключевая задача на этот год — повысить конкурентоспособность выпускаемых компанией средств хранения и программного обеспечения для построения систем видеонаблюдения. По своему качеству они должны встать в один ряд с первоклассными камерами, которые производит компания Hanwha Techwin.

Дальнейшее повышение доверия со стороны клиентов — третья задача. Укрепление отношений с ними ещё больше усилит значимость компании Hanwha Techwin как лидера рынка безопасности.

Учитывая огромный потенциал азиатского рынка, компания в прошлом году открыла подразделение в Дубае и планирует ввести в строй завод во Вьетнаме. Ставится задача интенсивно инвестировать средства в инфраструктуру продаж в Азии и на Ближнем Востоке. Продажи продукции компании в Северной Америке и Европе существенно возрастут за счёт реализации новых проектов, основанных на передовых камерах серии Wisenet X.

«Мировой рынок меняется так быстро, что сложно предсказывать ситуацию в вопросах управления, — говорит Ким Юн Чхоль, — поэтому мы стараемся гибко реагировать на изменения обстановки через стратегическое управление сценариями».

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

