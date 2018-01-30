Выпущена версия 2.3 клиент-серверного программного обеспечения «RVi Оператор»

Компания RVi Group сообщила о выходе новой версии 2.3 программного обеспечения «RVi Оператор», предназначенного для построения систем видеонаблюдения. В ней сделан ряд существенных доработок по сравнению с предыдущей версией и появились новые функции, которые облегчают работу пользователя.

Одной из новых возможностей в ПО «RVi Оператор» стал поиск и добавление сетевых камер, поддерживающих спецификации ONVIF. В нём также появился режим упрощённой установки, при котором на ПК автоматически устанавливается и клиентская, и серверная часть ПО со всеми необходимыми для работы настройками.

Улучшился алгоритм работы системы при использовании протокола DHCP. В пользовательский интерфейс диспетчера задач добавлена возможность мониторинга и управления очередью экспорта. Усовершенствовано управление ручной записью, сохранение снимков с помощью горячих клавиш, покадровый просмотр в архиве и быстрый переход на заданный интервал времени. Добавлены новые реакции на тревожные события в виде проигрывания звукового файла и поворота камеры в заданную предустановку.

Пользовательский интерфейс программного обеспечения «RVi Оператор» стал более удобным для работы с панелями видеоячеек, управления PTZ-камерами, просмотра и редактирования названий рабочих мест, имеющихся в системе. В интерфейсе теперь проще работать с тревожным окном и настраивать функции предзаписи.

Некоторые диалоговые окна интерфейса стали более информативными. В их числе — тревожное окно. Окно входа в клиентское приложение теперь наглядно отображает список доступных серверов. Добавление устройств в систему в новой версии сопровождается показом журнала, описывающего детали выполнения процедуры.

Уже сейчас пользователи могут загрузить ПО «RVi Оператор» версии 2.3, а также более подробно ознакомиться с её особенностями.

Разработчики программного обеспечения «RVi Оператор» постоянно совершенствуют его. Ведя эту работу, они учитывают современные тенденции в развитии технологий видеонаблюдения, а также внимательно изучают отзывы потребителей.

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Компания: RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

