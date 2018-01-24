Новая скоростная IP-камера RVi-IPC52Z12 V.2

Компания RVi Group сообщила о поступлении в продажу новой скоростной IP-камеры RVi-IPC52Z12 V.2, которая пришла на смену модели RVi-IPC52Z12.

Новая камера построена на процессоре Ambarella S3LM и матрице SONY IMX290 размером 1/2,7 дюйма. Она обеспечивает формирование видеопотока с максимальным разрешением 2 мегапикселя (1920x1080) и скоростью трансляции 25 к/с.

Новинка оснащена трансфокатором с фокусным расстоянием, меняющимся в пределах от 5,3 до 64 мм, с 12-кратным оптическим увеличением. Он позволяет обнаруживать объекты на расстоянии до 1000 метров. Поворот камерного блока по предустановкам производится со скоростью 300 град/с по горизонтали и 200 град/с по вертикали.

В новой IP-телекамере реализованы встроенные алгоритмы интеллектуального анализа изображения. В их числе — обнаружение пересечения объектом линии или границ области, детектор оставленных и потерянных предметов, детектор лиц. Данный функционал помогает оператору системы видеонаблюдения эффективно обрабатывать данные с видеокамеры, ориентироваться в архиве и быстро находить в нём нужные события, а также своевременно реагировать на них.

Видеопоток сжимается в IP-камере кодеками H.265+ и H.265, что позволяет существенно снизить битрейт поступающего от неё потока, а также эффективно использовать имеющийся видеоархив.

Функция «Широкий динамический диапазон» (WDR) имеет в камере RVi-IPC52Z12 V.2 аппаратную реализацию. С её помощью при контрастном освещении сцены чётко отображаются как хорошо освещённые, так и затенённые участки кадра.

Защита телекамеры от пыли и влаги выполнена по классу IP66, от удара — IK10. Рабочий диапазон температур для неё — от -40 до +60°С.

Для записи локального архива в новинку можно установить камеру microSD ёмкостью до 128 Гбайт. У камеры имеется два тревожных входа и один тревожный выход, а также аудиовход и аудиовыход. Питание IP-камеры производится по технологии PoE в соответствии со стандартом 802.3at.

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Компания: RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

