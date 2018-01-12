Телекамеры Wisenet обеспечивают контроль автомобилей с помощью распознавания номеров

Современную систему управления транспортом на автомобильных дорогах Wisenet ANPR, основанную на распознавании номеров, выпустила компания Hanwha Techwin совместно с компанией FF Group, которая специализируется в области средств аналитики. Система обеспечивает широкий спектр приложений — от контроля доступа на коммерческих парковках до общегородских комплексов, позволяющих властям обеспечивать безопасность людей и выявлять неправильно припаркованные автомобили и другие виды нарушений.

Программное обеспечение для распознавания номеров от компании FF Group было интегрировано с камерами Wisenet SNO-6095RH/FNP и Wisenet XNO-6120R/FNP от компании Hanwha Techwin. С их помощью обеспечивается распознавание с вероятностью 95% даже в плохих погодных условиях и при скорости автомобиля до 150 км/ч.

Самая простая версия системы — коробочная. Она позволяет в одной точке с помощью каждой из камер брать под контроль до трёх полос и задавать «белый» и «чёрный» списки общим объёмом до 2 тысяч номеров. Система фиксирует въезд и выезд автомобилей. Тревожные сообщения могут генерироваться при обнаружении неплатежей на АЗС.

Масштабируемое серверное решение позволяет вести мониторинг крупных парковок, торговых центров и других коммерческих объектов со значительными потоками автомобилей с помощью 32 камер. Такая система обеспечивает дополнительные функции — подачу тревог, контроль доступа и анализ использования объекта.

Наиболее развитая версия системы Wisenet ANPR — облачное решение для нескольких объектов и большого числа камер. Оно позволяет организовать интеллектуальный анализ данных и отчётность. Эта версия имеет три варианта.

Один из них, Wisenet Number Plate Cloud, определяет и включает в отчёт фото номера каждого автомобиля и время проезда, а также отправляет пуш-уведомления и тревожные сообщения.

Вариант для парковок Wisenet Car Park Cloud позволяет контролировать важные точки объекта. При этом в отчётах содержится информация о наличии свободных мест, а также о продолжительности пребывания каждого автомобиля на парковке и частоте его появления.

Система Wisenet City Traffic Cloud предназначена для контроля перекрёстков и автодорог. С её помощью местные власти и дорожная полиция могут собирать данные о трафике в реальном времени.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

