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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новая 5-мегапиксельная малогабаритная поворотная камера Smartec STC-IPM5911 Estima


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22.12.2017

Компания «Смартек Секьюрити» представила новую поворотную IP-камеру Smartec STC-IPM5911 Estima. Она обеспечивает разрешение 5 мегапикселей, имеет 12-кратный трансфокатор и оснащена программной функцией WDR, позволяющей расширять её динамический диапазон до 120 дБ. Новинка, входящая в серию OPTi, имеет небольшие размеры и предназначена для улицы.

Новая камера построена на 6-мегапиксельной КМОП-матрице SONY Starvis IMX326. При использовании разрешения 5 мегапикселей она ведёт трансляцию с частотой 20 к/с, при меньших — в реальном времени. Поддерживается одновременная передача трёх видеопотоков со сжатием кодеками H.265, H.264 и M-JPEG. Разрешение и скорость передачи кадров может настраиваться отдельно для каждого видеопотока.

Камера может производить панорамное вращение на 360° со скоростью до 100 град/с и наклон в пределах от -45 до +30° со скоростью до 60 град/с. В числе PTZ-функций камеры — 255 предустановок, восемь программируемых туров и четыре обучаемых. Оптическое увеличение 12x и быстрая автофокусировка обеспечивают высокие динамические параметры камеры и чёткую детализацию изображения.

Комбинация разноугольных матричных ИК-светодиодов в темноте обеспечивает в модели STC-IPM5911 Estima равномерное освещение зоны обзора дальностью 100 м. Эта ИК-подсветка является адаптивной — её интенсивность автоматически меняется с изменением угла обзора. В камере имеется также встроенный светодиод белого света. Он служит как для подсветки в дневном режиме, так и для формирования светового сигнала тревоги-вспышки.

В камере реализовано 3D-управление мышью через браузер с подключённого ПК. По сигналу от детектора движения камера может автоматически отцентрировать активный участок сцены с требуемым увеличением. Эти параметры сохранятся на установленный период просмотра.

Встроенный в корпус камеры мембранный клапан выравнивает давление внутри с окружающей средой, что значительно снижает риск образования конденсата. Опциональная герметичная монтажная база STB-C62 защитит кабельные соединения от пыли и влаги.

Камера содержит слот для карты памяти microSD/SDHC/SDXC ёмкостью до 128Гбайт. Питание подаётся на камеру по технологии РоЕ+.

Количество показов: 208
 
Компания:  Смартек Секьюрити / Smartec

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