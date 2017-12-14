Новые сенсорные видеодомофоны и вызывные панели O`ZERO

О начале продаж сенсорных видеодомофонов и вызывной панели, выпускаемых под торговой маркой O`ZERO, сообщила компания RVi Group. Новинки совместимы с многоквартирными домофонами через блок сопряжения. Они найдут широкое применение как в офисных зданиях, так и в жилых домах.

Новые видеодомофоны представлены двумя сериями. Одну составляют устройства с диагональю экрана 4 дюйма — модели VD-041 и VD-041M. В другую линейку входят видеодомофоны с диагональю экрана 7 дюймов. Это модели VD-071, VD-071M, имеющая модификации White и Black, и VD-072M.

Модели с диагональю экрана 4 дюйма имеют разрешение матрицы 480х272, а модели с диагональю 7 дюймов — 800×480. Такое качество изображения даёт возможность рассмотреть лицо посетителя в мельчайших деталях.

Новые видеодомофоны просты и удобны в обращении. Управление моделью VD-072M производится через сенсорный экран. Во всех остальных моделях имеются сенсорные кнопки. У моделей VD-041 и VD-071 имеется адресный интерком, который позволяет поддерживать связь с определённым видеодомофоном в рамках всей системы.

Все новые видеодомофоны, за исключением модели VD-041, имеют встроенный блок питания, который подключается к сети переменного тока AC 100...240 В. При этом они работают также от внешнего блока питания постоянного тока 12 В. Для сохранения фотографий и видеофрагментов во все новинки, кроме моделей VD-041 и VD-071, можно устанавливать карту памяти ёмкостью до 32 Гбайт.

Входящая в новую линейку вызывная панель ADS-700 имеет встроенную камеру с матрицей размером 1/3 дюйма и разрешением 700 ТВЛ. Это позволяет не только устанавливать голосовую связь с посетителем, но и вести наблюдение за пространством перед дверью. В панели применяется ИК-подсветка дальностью 3 метра.

Вызывная панель ADS-700 является всепогодной и защищена от пыли и влаги по классу IP67. Панель поставляется в трёх цветовых исполнениях — серебряном (ADS-700 Silver), бронзовом (ADS-700 Cooper) и чёрный (ADS-700 Black). Она имеет накладную конструкцию и содержит поворотный уголок.

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Компания: RVi Group («ЭрВиАй Групп»)

