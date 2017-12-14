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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новые сенсорные видеодомофоны и вызывные панели O`ZERO


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14.12.2017

О начале продаж сенсорных видеодомофонов и вызывной панели, выпускаемых под торговой маркой O`ZERO, сообщила компания RVi Group. Новинки совместимы с многоквартирными домофонами через блок сопряжения. Они найдут широкое применение как в офисных зданиях, так и в жилых домах.

Новые видеодомофоны представлены двумя сериями. Одну составляют устройства с диагональю экрана 4 дюйма — модели VD-041 и VD-041M. В другую линейку входят видеодомофоны с диагональю экрана 7 дюймов. Это модели VD-071, VD-071M, имеющая модификации White и Black, и VD-072M.

Модели с диагональю экрана 4 дюйма имеют разрешение матрицы 480х272, а модели с диагональю 7 дюймов — 800×480. Такое качество изображения даёт возможность рассмотреть лицо посетителя в мельчайших деталях.

Новые видеодомофоны просты и удобны в обращении. Управление моделью VD-072M производится через сенсорный экран. Во всех остальных моделях имеются сенсорные кнопки. У моделей VD-041 и VD-071 имеется адресный интерком, который позволяет поддерживать связь с определённым видеодомофоном в рамках всей системы.

Все новые видеодомофоны, за исключением модели VD-041, имеют встроенный блок питания, который подключается к сети переменного тока AC 100...240 В. При этом они работают также от внешнего блока питания постоянного тока 12 В. Для сохранения фотографий и видеофрагментов во все новинки, кроме моделей VD-041 и VD-071, можно устанавливать карту памяти ёмкостью до 32 Гбайт.

Входящая в новую линейку вызывная панель ADS-700 имеет встроенную камеру с матрицей размером 1/3 дюйма и разрешением 700 ТВЛ. Это позволяет не только устанавливать голосовую связь с посетителем, но и вести наблюдение за пространством перед дверью. В панели применяется ИК-подсветка дальностью 3 метра.

Вызывная панель ADS-700 является всепогодной и защищена от пыли и влаги по классу IP67. Панель поставляется в трёх цветовых исполнениях — серебряном (ADS-700 Silver), бронзовом (ADS-700 Cooper) и чёрный (ADS-700 Black). Она имеет накладную конструкцию и содержит поворотный уголок.

Количество показов: 47
 
Компания:  RVi Group («ЭрВиАй Групп»)

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Передний край

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

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