Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 позволяет использовать камеры видеонаблюдения Wisenet TNO-6320E и TNU-6320E во взрывоопасных средах

Получен сертификат, позволяющий использовать IP-камеры Wisenet TNO-6320E и Wisenet TNU-6320E во взрывоопасных средах. Документ подтверждает, что обе камеры, являющиеся продуктами компании Hanwha Techwin, соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Сертификат соответствия № ТС RU C-KR.МЮ62.В.05610 серии RU № 0589196 действителен по 26 ноября 2020 года.

Сетевые камеры видеонаблюдения Wisenet TNO-6320E и Wisenet TNU-6320E имеют взрывозащищенное исполнение. Их корпуса изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 316L. Модель TNO-6320E является фиксированной, TNU-6320E — поворотной.

Обе камеры обеспечивают 2-мегапиксельное разрешение при высокой частоте 60 к/с. Они имеют 32-кратный оптический зум, задаваемый объективом с возможностью изменения фокусного расстояния от 4,44 до 142,6 мм. Его дополняет цифровой зум 16x. Чувствительность каждой из камер составляет 0,15 лк / F1.6 в дневном режиме и 0,015 лк / F1.6 в ночном. Для сжатия изображения используется кодек H.264 или MJPEG. Поддерживается многопотоковая передача.

Панорамирование выполняется в камере TNU-6320E на 360° без ограничения, наклон — в диапазоне от -90 до +90°. Такое вращение производится со скоростью до 50 град/с по предустановкам или до 40 град/с вручную. Всего в камере может быть задано 255 предустановок.

Функция WDR обеспечивает в обеих камерах расширение динамического диапазона до 120 дБ. Привести к норме контрастность изображения можно также с помощью функции SSDR, а снизить уровень шумов — посредством функции SSNRIII, построенной на сочетании фильтров 2D и 3D. В числе интеллектуальных функций двух камер — обнаружение пересечения объектом виртуальной линии, детектирование лиц в кадре, выявление попыток вывести камеру из строя.

Камеры видеонаблюдения рассчитаны на использование в условиях улицы. Они имеют рабочий диапазон температур от -40 до +60°C и защиту от пыли и влаги по высокому классу IP67, а также от удара по IK10. Наличие сертификата соответствия открывает путь к широкому использованию обеих камер на территории стран, входящих в Таможенный союз.

Количество показов: 68



Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

