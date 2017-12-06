Расширена линейка мультиформатных видеорегистраторов RVi «пять в одном»

Компания RVi Group сообщила о поступлении в продажу трёх новых мультиформатных видеорегистраторов, работающих по принципу «пять в одном». Модель RVi-HDR04MA является 4-канальной, RVi-HDR08MA — 8-канальной, RVi-HDR16MA —16-канальной.

Каждый из новых видеорегистраторов работает с аналоговыми камерами всех популярных форматов — AHD, HD-TVI, HD-CVI и PAL. Кроме того, новинки могут получать изображение от IP-камер видеонаблюдения с разрешением до 6 мегапикселей (3072×2048). К 16-канальной модели в режиме замещения можно подключить до 18 IP-камер.

Камеры формата HD-TVI, подключаемые к новым видеорегистраторам, могут иметь максимальное разрешение 5 мегапикселей при скорости записи 12 к/с. Для камер остальных аналоговых форматов разрешение составляет 1080p, а скорость записи — 25 к/с.

В 4- и 8-канальной моделях можно установить один жёсткий диск ёмкостью до 10 Тбайт, в 16-канальной — два таких диска. Вместе с поддержкой смарт-кодека H.265+ это обеспечивает в новых видеорегистраторах большую глубину архива. Она может достигать 60 дней беспрерывной записи у моделей RVi-HDR08MA и RVi-HDR16MA и 120 дней у модели RVi-HDR04MA. Кроме того, запись может вестись с использованием кодеков H.265, H.264+ и H.264.

Максимальное разрешение отображения через интерфейс HDMI у моделей RVi-HDR08MA и RVi-HDR16MA составляет 3840х2160. Благодаря этому можно выводить изображение на телевизоры и мониторы формата 4К без потери качества. Из видеорегистратора RVi-HDR04MA на монитор через разъём HDMI выводится изображение стандарта 1080p. У каждой модели есть также по видеовыходу VGA и CVBS.

В каждом из трёх новых видеорегистраторов имеется четыре аудиовхода и один аудиовыход. У 4-канальной модели — четыре тревожных входа и один выход, у 8-канальной — восемь входов и четыре выхода, у 16-канальной — 16 входов и четыре выхода. Четырёхканальная модель снабжена двумя портами USB 2.0, остальные — одним портом USB 2.0 и одним USB 3.0. В качестве сетевого интерфейса во всех новинках используется один порт RJ-45 (10/100 Мбит/с).

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Компания: RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

