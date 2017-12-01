Правительственные и муниципальные здания оснащены IP-камерами Wisenet от компании Hanwha Techwin

Около 1800 сетевых камер марки Wisenet производства компании Hanwha Techwin установлены в различных городах турецкой провинции Коджаэли. Они помогают защитить здания, в которых работают правительственные учреждения и местные администрации.

Заказчик: администрация ила Коджаэли.

Место: Турция, ил Коджаэли.

Вертикальный рынок: правительственные и муниципальные объекты.

Провинция (ил) Коджаэли, которая является восточным соседом Стамбула, входит в десятку наиболее значимых и экономически развитых административных единиц Турции. Как и другие важнейшие территории страны, она имеет статус «метропольного муниципалитета». Население провинции — 1,8 млн человек.

Компания Hanwha Techwin тесно работала в течение года с 10 различными системными интеграторами, которые получили контракты на выполнение различных стадий проекта. При этом использовалось большое число моделей IP-камер видеонаблюдения, которые компания выпускает под торговой маркой Wisenet.

Камеры видеонаблюдения

Для каждого из 1800 мест установки IP-телекамеры была подобрана наиболее подходящая модель. В итоге все камеры работают эффективно и обеспечивают изображение высокого качества, независимо от окружающих условий, в том числе от освещения.

В числе этих камер — около 300 единиц уличной модели SNO-L6083R из линейки Wisenet Lite. Это 2-мегапиксельная цилиндрическая камера с защитой от пыли и влаги. В проект также включены 134 купольных камеры SND-L6083R, предназначенных для использования в помещении. Обе эти модели имеют сходные характеристики. Они снабжены ИК-подсветкой и детектором движения, позволяют накладывать в кадре приватные маски, поддерживают звук, получают питание по технологии PoE и допускают установку карты памяти SD/SDHC. Функция LDC (Lens Distortion Correction) обеспечивает в обеих камерах компенсацию искажения, которое вносится в изображение при использовании широкоугольного объектива.

Функция Hallway View, также реализованная в обеих камерах, даёт возможность вести эффективный мониторинг вертикально расположенных объектов, таких как коридоры и входные двери. При её использовании кадр с соотношением сторон 9:16 или 3:4 располагается длинной стороной по вертикали, и камера ведёт съёмку «на боку», а затем кадр поворачивается на 90° и демонстрируется оператору в естественной ориентации. Так достигается полный охват вертикальной сцены и экономия полосы пропускания. Это крайне актуально для правительственных и муниципальных зданий, где большая часть объектов наблюдения — коридоры и двери.

В проекте используются также 140 камер серии Wisenet Q. В них для сжатия изображения применяются передовой кодек H.265 и технология WiseStream. По этой технологии в камере выполняется динамический контроль механизма компрессии, основанный на балансе между качеством сжатого изображения и степенью сжатия. Данный баланс зависит от степени подвижности объектов в кадре. Сочетание технологии WiseStream и алгоритма H.265 позволяет повысить эффективность сжатия на 75% по сравнению с кодеком H.264. В результате камеры, применяемые в госучреждениях провинции Коджаэли, по вопросам использования полосы пропускания превосходят большинство современных камер различных производителей.

Видеорегистраторы

В зависимости от числа камер, установленных в каждом здании, в проекте применяются 4-, 8- или 16-канальные IP-видеорегистраторы, которые также являются продуктами компании Hanwha Techwin. Всё изображение, формируемое камерами, не только отображается для просмотра оператором, но и хранится в архиве на случай, если понадобится анализировать нештатную ситуацию или искать доказательства чьей-либо вины. Общее число видеорегистраторов, использованных в проекте, — 74.

Результат

Камеры и видеорегистраторы от компании Hanwha Techwin полностью соответствуют тем требованиям, которые к ним предъявляются. Они обеспечили эффективное видеонаблюдение на всех объектах, охваченных данным проектом. В результате правительственные и муниципальные учреждения в провинции Коджаэли получили надёжную защиту. Все инциденты, которые могут здесь происходить, будут чётко зафиксированы, во-первых, на живом изображении, что обеспечит быструю реакцию тех, кто отвечает за их безопасность, и, во-вторых, в архиве — на случай последующего разбирательства.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

