Четырёхканальный IP-видеорегистратор RVi-IPN4/1-4P со встроеннымPoE-коммутатором на четыре порта

Компания RVi Group сообщила о начале продаж нового IP-видеорегистратора RVi-IPN4/1-4P. К нему можно подключать IP-камеры видеонаблюдения с максимальным разрешением до 6 мегапикселей (3072×2048). Общий входной битрейт по всем каналам достигает величины 80 Мбит/с.

В новинке имеется встроенный PoE-коммутатор на четыре порта. Суммарная мощность питания, подаваемого из устройства на IP-камеры видеонаблюдения по технологии PoE в соответствии со стандартом IEEE802.3at/af, составляет 50 Вт. Таким образом, при построении системы видеонаблюдения на базе нового IP-видеорегистратора заказчик избавлен от необходимости приобретать дополнительный PoE-коммутатор для питания IP-камер.

В новый видеорегистратор устанавливается один жёсткий диск ёмкостью до 10 Тбайт. Для сжатия изображения при записи используется смарт-кодек H.264+, который обеспечивает более эффективную компрессию, чем алгоритм H.264. Всё это позволяет при использовании 4-мегапиксельных IP-камер и непрерывной записи содержать в устройстве архив за 40 дней.

Технология ANR используется в видеорегистраторе RVi-IPN4/1-4P для восстановления централизованного архива после потере соединения с камерами видеонаблюдения. После того, как соединение восстановится, запись автоматически перебрасывается в видеорегистратор из локального архива камеры, сохранённого на SD карте.

Для вывода изображения на монитор у видеорегистратора имеется по одному выходу HDMI и VGA. Возможно одновременное воспроизведение всех четырёх каналов. Наличие у устройства аудиовхода и аудиовыхода позволяет организовать двухстороннюю звуковую связь с местом установки одной из камер. Имеются два порта USB 2.0. К сети видеорегистратор подключается через порт RJ-45 (10/100 Мбит/с).

Применение ПО «RVi Оператор» даёт возможность организовать удалённое централизованное рабочее место оператора. При этом доступ нескольких операторов к видеорегистратору может быть разграничен.

Для получения дополнительной информации о новинке можно обращаться к специалистам компании RVi Group и к дилерам RVi в регионах.

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Компания: RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

