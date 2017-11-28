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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Компания «РТЛ Сервис» анонсировала новую версию системы безопасности RealTrac 3.1


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28.11.2017

Группа компаний «РТЛ Сервис» обновила до версии 3.1 свой основной продукт для обеспечения безопасности в горной промышленности, на производствах, в логистике и других сферах. В RealTrac 3.1 реализованы 3D-позиционирование, единый интерфейс для отображения позиционирования на открытых пространствах и в закрытых помещениях, SCADA-логика и конструктор отчетов.

Основные задачи системы RealTrac — это обеспечение производственной безопасности и повышение эффективности бизнеса. В рамках развития соответствующих функций в новой версии системы уменьшилось время реакции на опасные ситуации и добавлен контроль исполнения бизнес-процессов. Теперь пользователи могут задавать собственную логику событий/уведомлений и генерировать необходимые для себя отчеты.

Для этого команда РТЛ Сервис внесла серьезные изменения в продукты, входящие в RealTrac, и значительно расширила функциональность системы.

Так, продукт «RealTrac Позиционирование» получил новый веб-интерфейс с быстрым поиском любой сущности по каждому свойству, известному диспетчеру — будь то сотрудник, тег или рация. Наряду с этим, добавлена функция немедленной группировки устройств по свойству или состоянию.

Теперь доступно 3D-позиционирование персонала в одном здании на разных этажах, а также на разных уровнях одного этажа. Это особенно актуально для промышленных предприятий со сложной геометрией помещений и состоящих из нескольких производственных уровней объединенных в один цех.

В интерфейсе модуля «Уведомления и события» все события стали подразделяться на три группы в зависимости от приоритета. Это позволяет сразу визуально распознавать важные и критичные события, быстро реагировать на них и отправлять сообщение о опасной ситуации, запросив в экстренном случае помощь. При этом система зафиксирует время реакции, что поможет объективно расследовать инцидент.

Одной из ключевых новинок стало появление SCADA-логики. Она позволяет компаниям формировать логические процессы по обработке данных, поступающих от тегов. К примеру, создавать логическую последовательность действий, которые приводят к выполнению того или иного бизнес-процесса компании. С помощью SCADA-логики диспетчер контролирует, насколько правильно совершаются операции, получает уведомления о ходе их выполнения и строит отчеты на основе такой информации. Это, в свою очередь, обеспечивает компанию аналитикой, которая призвана помочь оптимизировать процессы и повысить эффективность.

Для построения отчетов в системе RealTrac появился конструктор отчетов. С его помощью вы можете создавать различные отчеты на основе данных системы безопасности. Например, отслеживать, насколько правильно совершался обход территории, как выполнялся технологический процесс и как долго при этом объект находился в определенных зонах. Отчеты о времени работы, количестве операций, нарушениях и других параметрах, влияющих на эффективность, могут быть использованы для улучшения процессов компании.

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