RVi Group представила новые мультиформатные HD-камеры O`ZERO

Компания RVi Group сообщила о выпуске новых HD-камер торговой марки O`ZERO. Эти устройства построены по принципу «четыре в одном». Они работают со всеми основными аналоговыми стандартами передачи данных — HD-CVI, HD-TVI, AHD и PAL. При работе в любом из трёх аналоговых стандартов высокой чёткости — HD-CVI, HD-TVI или AHD — изображение передаётся на расстояние до 500 м без сжатия и задержек.

Новые камеры выпускаются на передовой производственной линии с использованием современных комплектующих. Это обеспечивает получение изображения высокого качества в любом из поддерживаемых форматов.

На данный момент новая линейка камер включает в себя четыре модели. Две из них имеют цилиндрическое исполнение. Это камера AC-B11 (2.8), которая имеет мегапиксельное разрешение, и камера AC-B21 (3.6), разрешение которой составляет 2 мегапикселя.

Ещё две камеры из новой линейки — купольные. Модель AC-D11 (2.8) имеет разрешение 1 мегапиксель, AC-D21 (3.6) — 2 мегапикселя.

Обе модели с мегапиксельным разрешением построены на КМОП-матрице размером 1/4 дюйма. Они оснащены фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2,8 мм. Благодаря этому для них обеспечивается широкий угол обзора — 92° по горизонтали и 47,2° по вертикали. Чувствительность этих камер в дневном режиме — 0,1 лк / F1.2.

В основе камер с разрешением 2 мегапикселя — КМОП-матрица размером 1/2,7 дюйма. Эти камеры имеют фиксированный объектив с фокусным расстоянием 3,6 мм. Их чувствительность в дневном режиме составляет 0,01 лк / F1.2.

Каждая из новых камер снабжена ИК-подсветкой дальностью 20 м. Переключение между дневным и ночным режимами производится в них с помощью механического ИК-фильтра.

Все новые камеры предназначены для использования на улице. Они могут эксплуатироваться в диапазоне температур от -40 до +60°С и имеют защиту от пыли и влаги по классу IP66. Питание камеры получают от источника постоянного тока 12 В.

В базовой настройке новинки работают в формате HD-TVI. Для перевода камер из одного стандарта в другой необходимо просто использовать кнопку переключения.

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Компания: RVi Group («ЭрВиАй Групп»)

