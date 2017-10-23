Тепловизоры и прицелы FORTUNA на INTERPOLITEX 2017

На выставке «Интерполитех 2017» группа компаний ЦЭК показала новые тепловизоры, выпускаемые под торговой маркой FORTUNA. Ассортимент продукции компании пополнился большим количеством многоцелевых тепловизоров FORTUNA GENERAL и обновленной линейкой высокопроизводительных тепловизионных прицелов FORTUNA GENERAL ONE.

«Интерполитех 2017» — это крупнейшее событие в России, посвященное демонстрации передовых решений и технологий в области обеспечения безопасности. Наряду с большим количеством военной и полицейской техники, досмотрового оборудования, оружия и охранных комплексов на выставке были продемонстрированы новейшие наблюдательные приборы, в том числе тепловизоры компании FORTUNA.

Многоцелевые тепловизоры FORTUNA GENERAL — это большая серия универсальных приборов, включающая несколько моделей монокуляров, прицелов, очков и насадок. Данные тепловизоры можно использовать для охоты, охраны, выполнения специальных операций. Разнообразие моделей и функциональность каждой из них позволяет использовать тепловизоры FORTUNA GENERAL для решения абсолютно любых задач.

Тепловизоры для охоты FORTUNA GENERAL ONE — это обновленная серия тепловизионных прицелов, которая объединила лучшие особенности популярных прицелов FORTUNA ONE и при этом получила новый дизайн и большое количество новых функций, включая поддержку лазерного дальномера FORTUNA LRF. Все прицелы работают на базе двух матриц с разрешением 640х480 и 384х288 пикселей. Модели отличаются показателем оптического увеличения, частоты обновления кадров, диаметрами объективов и конечно же — дистанцией обнаружения и распознавания цели. Каждый выставленный прибор может лично протестировать любой гость выставки, большинство прицелов установлено на сверхточные снайперские винтовки компании Lobaev Arms, что позволяет по достоинству оценить эргономичность, удобство и простоту управления новыми тепловизорами FORTUNA.

Количество показов: 99



