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Тепловизоры и прицелы FORTUNA на INTERPOLITEX 2017


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23.10.2017

На выставке «Интерполитех 2017» группа компаний ЦЭК показала новые тепловизоры, выпускаемые под торговой маркой FORTUNA. Ассортимент продукции компании пополнился большим количеством многоцелевых тепловизоров FORTUNA GENERAL и обновленной линейкой высокопроизводительных тепловизионных прицелов FORTUNA GENERAL ONE.

«Интерполитех 2017» — это крупнейшее событие в России, посвященное демонстрации передовых решений и технологий в области обеспечения безопасности. Наряду с большим количеством военной и полицейской техники, досмотрового оборудования, оружия и охранных комплексов на выставке были продемонстрированы новейшие наблюдательные приборы, в том числе тепловизоры компании FORTUNA.

Многоцелевые тепловизоры FORTUNA GENERAL — это большая серия универсальных приборов, включающая несколько моделей монокуляров, прицелов, очков и насадок. Данные тепловизоры можно использовать для охоты, охраны, выполнения специальных операций. Разнообразие моделей и функциональность каждой из них позволяет использовать тепловизоры FORTUNA GENERAL для решения абсолютно любых задач.

Тепловизоры для охоты FORTUNA GENERAL ONE — это обновленная серия тепловизионных прицелов, которая объединила лучшие особенности популярных прицелов FORTUNA ONE и при этом получила новый дизайн и большое количество новых функций, включая поддержку лазерного дальномера FORTUNA LRF. Все прицелы работают на базе двух матриц с разрешением 640х480 и 384х288 пикселей. Модели отличаются показателем оптического увеличения, частоты обновления кадров, диаметрами объективов и конечно же — дистанцией обнаружения и распознавания цели. Каждый выставленный прибор может лично протестировать любой гость выставки, большинство прицелов установлено на сверхточные снайперские винтовки компании Lobaev Arms, что позволяет по достоинству оценить эргономичность, удобство и простоту управления новыми тепловизорами FORTUNA.

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Передний край

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

АТАКА ДРОНОВ

В последние несколько лет активность вокруг беспилотников усилилась: цена, наконец, встала на одну доску с возможностями. В госструктурах появились консультанты с достаточно широким кругозором, и взоры начальства устремились в небо. Чтобы не нести громадные убытки от лесных пожаров, может быть, следует запустить по продуманному маршруту дрон с тепловизионной камерой? Собственно говоря, почему бы нет, если финансирование позволяет. Появились перспективы окупаемости беспилотников и в качестве бизнес-вложений.

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
В новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin аппаратная функция WDR основана на объединении четырёх, а не двух последовательных кадров. В результате достигается более глубокая проработка изображения, его высокое качество и информативность.

Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
В системах видеонаблюдения теперь можно устанавливать две карты памяти в одной камере. Поддержка двух карт общей ёмкостью до 512 Гбайт реализована в новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin. Это позволяет повысить объём локального архива или сделать запись дублированной для большей надёжности.

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.

Цветное изображение при низкой освещённости
Цветное изображение при низкой освещённости в камерах видеонаблюдения на чипсете Wisenet 5
Новые камеры видеонаблюдения Wisenet X обеспечивают цветное изображение даже при низкой освещённости. Это обусловлено тем, что новый чипсет Wisenet 5, который применяется в данных телекамерах, строится по принципу «система на кристалле» и потому позволяет более эффективно фиксировать свет, падающий на матрицу.

Аудиоаналитика — удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения
Аудиоаналитика - удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения
Автоматический анализ звука на объекте, реализованный в камере, позволяет существенно повысить точность регистрации важных событий в системе видеонаблюдения. Новые телекамеры серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin могут распознавать взрыв, выстрел, звон разбитого стекла и крик.


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