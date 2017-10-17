 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Услуги размещения
Пресс-релизы компаний
PR-статьи
Истории успеха
Технологии
Решения
Реклама
Добавить пресс-релиз или статью

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Газета "Security News" / Под знаком PR / Реклама

Оружия и Охота 2017 — тепловизоры Фортуна и винтовки Lobaev Arms


Добавить пресс-релиз или статью Добавить
пресс-релиз
или статью
17.10.2017

Московская выставка «Оружие и охота 2017» — крупное тематическое событие, которое ежегодно встречает тысячи посетителей со всех уголков России и мира. Сотни популярных производителей и разработчиков демонстрируют свои новые товары, предназначенные для охотников, стрелков, туристов и любителей активного отдыха.

Специалисты группы компаний ЦЭК посетили международную выставку «Оружие и охота 2017», продемонстрировав широкой аудитории последние новинки ассортимента своей продукции. В это число вошли многоцелевые тепловизоры FORTUNA GENERAL, представленные в виде монокуляров, прицелов, насадок и очков, а также обновленная серия тепловизионных прицелов FORTUNA GENERAL ONE, включающая 8 высокопроизводительных моделей для наблюдения на расстоянии до 2400 м. Тепловизоры для охоты FORTUNA GENERAL ONE имеют обновленный дизайн, улучшенную эргономику и возможность подключения лазерного дальномера FORTUNA LRF. Новые прицелы работают на базе двух матриц с разрешением 384х288 и 640х480 пикселей, оснащены объективами от 40 до 100 мм и могут быть использованы как на малых, так и на сверхдальних дистанциях.

Многоцелевые тепловизоры FORTUNA GENERAL — универсальные приборы для решения всевозможных задач. Модельный ряд включает в себя несколько монокуляров для ручного использования, тепловизионные прицелы, насадки для дневных оптических прицелов и тепловизионные очки с возможностью крепления на оголовье шлема.

На протяжении всей выставки специалисты группы компаний ЦЭК обеспечивают полную консультативную поддержку каждого представленного прибора, а гости при этом могут оценить качество изображения, эргономику и возможности новых тепловизоров FORTUNA.

Количество показов: 228
 

Передний край

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

extraLUX - экстра высокая чувствительность в темноте

Цветное изображение при низкой освещённости
Цветное изображение при низкой освещённости в камерах видеонаблюдения на чипсете Wisenet 5
Новые камеры видеонаблюдения Wisenet X обеспечивают цветное изображение даже при низкой освещённости. Это обусловлено тем, что новый чипсет Wisenet 5, который применяется в данных телекамерах, строится по принципу «система на кристалле» и потому позволяет более эффективно фиксировать свет, падающий на матрицу.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

Аудиоаналитика — удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения
Аудиоаналитика - удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения
Автоматический анализ звука на объекте, реализованный в камере, позволяет существенно повысить точность регистрации важных событий в системе видеонаблюдения. Новые телекамеры серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin могут распознавать взрыв, выстрел, звон разбитого стекла и крик.

Автосопровождение движущегося объекта — интеллектуальная функция PTZ-камеры
Автосопровождение движущегося объекта - интеллектуальная функция PTZ-камеры
Первостепенная задача при охране любой территории — проследить за появившимся на ней человеком или автомобилем. Делать это без участия оператора позволяет функция автосопровождения, которой снабжены передовые PTZ-камеры. Компания Hanwha Techwin встраивает такую функцию в камеры, которые она выпускает под маркой Samsung..

Multi-crop — трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Multi-crop - трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.


Hits 50961418
4387
Hosts 4574668
263
Visitors 8536233
492

41

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582