Оружия и Охота 2017 — тепловизоры Фортуна и винтовки Lobaev Arms

Московская выставка «Оружие и охота 2017» — крупное тематическое событие, которое ежегодно встречает тысячи посетителей со всех уголков России и мира. Сотни популярных производителей и разработчиков демонстрируют свои новые товары, предназначенные для охотников, стрелков, туристов и любителей активного отдыха.

Специалисты группы компаний ЦЭК посетили международную выставку «Оружие и охота 2017», продемонстрировав широкой аудитории последние новинки ассортимента своей продукции. В это число вошли многоцелевые тепловизоры FORTUNA GENERAL, представленные в виде монокуляров, прицелов, насадок и очков, а также обновленная серия тепловизионных прицелов FORTUNA GENERAL ONE, включающая 8 высокопроизводительных моделей для наблюдения на расстоянии до 2400 м. Тепловизоры для охоты FORTUNA GENERAL ONE имеют обновленный дизайн, улучшенную эргономику и возможность подключения лазерного дальномера FORTUNA LRF. Новые прицелы работают на базе двух матриц с разрешением 384х288 и 640х480 пикселей, оснащены объективами от 40 до 100 мм и могут быть использованы как на малых, так и на сверхдальних дистанциях.

Многоцелевые тепловизоры FORTUNA GENERAL — универсальные приборы для решения всевозможных задач. Модельный ряд включает в себя несколько монокуляров для ручного использования, тепловизионные прицелы, насадки для дневных оптических прицелов и тепловизионные очки с возможностью крепления на оголовье шлема.

На протяжении всей выставки специалисты группы компаний ЦЭК обеспечивают полную консультативную поддержку каждого представленного прибора, а гости при этом могут оценить качество изображения, эргономику и возможности новых тепловизоров FORTUNA.

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