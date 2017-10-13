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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новая вандалостойкая миниатюрная купольная камера Smartec STC-IPM3407A Estima


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13.10.2017

Компания «Смартек Секьюрити» представила новую IP-камеру Smartec STC-IPM3407A Estima. Новинка является вандалостойкой и имеет миниатюрное купольное исполнение.

Камера STC-IPM3407A Estima построена на КМОП-матрице размером 1/2,8 дюйма, которая формирует 2-мегапиксельное изображение. Оно транслируется с частотой 30 к/с и битрейтом до 16 Мбит/с в трёх потоках. Для сжатия изображения используются кодеки H.265, H.264 и M-JPEG. Имеется возможность выбирать алгоритм сжатия, а также индивидуально настраивать параметры видеопотока, его разрешение и фреймрейт. Поддержка трех кодеков позволяет адаптироваться к полосе пропускания используемой сети и обеспечить разную скорость и качество текущего отображения и записи.

Аппаратная функция «Широкий динамический диапазон» (WDR) позволяет получать высоко детализированное и сбалансированное по яркости видеоизображение при сильном контрастном освещении. При активации этой функции в IP-камере два последовательных кадра, формируемые КМОП-матрицей со скоростью 50 к/с, используются для построения итогового видеопотока со скоростью 25 к/с и динамическим диапазоном 140 дБ.

Рабочий диапазон температур для модели STC-IPM3407A Estima — от -40 до +60°С. Телекамера имеет защиту от пыли и влаги по классу IP67 и от удара по классу IK9. Четыре встроенных матричных ИК-светодиода обеспечивают дальность ИК-подсветки 20 метров. Питание куполная камера получает по технологии PoE.

Малые размеры корпуса новинки позволяют размещать её там, где установка большой камеры может быть неудобной, например в лифтах, на технических этажах, в подъездах, в операционных кассах. В случае, если при этом она будет размещена на небольшой высоте, пригодится её вандалостойкость.

В новой IP-телекамере имеется детектор движения и детектор внешнего воздействия на неё, например сдвига. Камера оснащена встроенным микрофоном, а в качестве одного из способов реакции на срабатывание тревоги она может отправлять уведомления на SIP-телефоны. Поддержка протокола SNMP может сильно упростить пусконаладку камеры и обеспечить её качественный мониторинг в большой или распределённой сети.

Количество показов: 58
 
Компания:  Смартек Секьюрити / Smartec

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Передний край

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

Мультиформатные камеры видеонаблюдения Wisenet серии P

Видеоаналитика — пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Подозрительное явление, которое требует внимания оператора, — затянувшееся пребывание человека на одном месте — можно выявлять средствами видеоаналитики. Своё воплощение данная функция получила в IP-камерах новой серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

Цветное изображение при низкой освещённости
Цветное изображение при низкой освещённости в камерах видеонаблюдения на чипсете Wisenet 5
Новые камеры видеонаблюдения Wisenet X обеспечивают цветное изображение даже при низкой освещённости. Это обусловлено тем, что новый чипсет Wisenet 5, который применяется в данных телекамерах, строится по принципу «система на кристалле» и потому позволяет более эффективно фиксировать свет, падающий на матрицу.

Открытая платформа — основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Открытая платформа - основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Камеры Hanwha Techwin обеспечивают открытую платформу, на которой разработчики ПО могут создавать приложения, расширяющие функционал системы видеонаблюдения видеоаналитикой.

Defocus Detection — обнаружение расфокусировки камеры видеонаблюдения
Defocus Detection
Функция Defocus Detection позволяет автоматически обнаружить расфокусировку камеры видеонаблюдения. При использовании этой функции оператор сразу получает уведомление в случае, если у телекамеры сбивается фокус.

Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
В новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin аппаратная функция WDR основана на объединении четырёх, а не двух последовательных кадров. В результате достигается более глубокая проработка изображения, его высокое качество и информативность.


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