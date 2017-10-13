Новая вандалостойкая миниатюрная купольная камера Smartec STC-IPM3407A Estima

Компания «Смартек Секьюрити» представила новую IP-камеру Smartec STC-IPM3407A Estima. Новинка является вандалостойкой и имеет миниатюрное купольное исполнение.

Камера STC-IPM3407A Estima построена на КМОП-матрице размером 1/2,8 дюйма, которая формирует 2-мегапиксельное изображение. Оно транслируется с частотой 30 к/с и битрейтом до 16 Мбит/с в трёх потоках. Для сжатия изображения используются кодеки H.265, H.264 и M-JPEG. Имеется возможность выбирать алгоритм сжатия, а также индивидуально настраивать параметры видеопотока, его разрешение и фреймрейт. Поддержка трех кодеков позволяет адаптироваться к полосе пропускания используемой сети и обеспечить разную скорость и качество текущего отображения и записи.

Аппаратная функция «Широкий динамический диапазон» (WDR) позволяет получать высоко детализированное и сбалансированное по яркости видеоизображение при сильном контрастном освещении. При активации этой функции в IP-камере два последовательных кадра, формируемые КМОП-матрицей со скоростью 50 к/с, используются для построения итогового видеопотока со скоростью 25 к/с и динамическим диапазоном 140 дБ.

Рабочий диапазон температур для модели STC-IPM3407A Estima — от -40 до +60°С. Телекамера имеет защиту от пыли и влаги по классу IP67 и от удара по классу IK9. Четыре встроенных матричных ИК-светодиода обеспечивают дальность ИК-подсветки 20 метров. Питание куполная камера получает по технологии PoE.

Малые размеры корпуса новинки позволяют размещать её там, где установка большой камеры может быть неудобной, например в лифтах, на технических этажах, в подъездах, в операционных кассах. В случае, если при этом она будет размещена на небольшой высоте, пригодится её вандалостойкость.

В новой IP-телекамере имеется детектор движения и детектор внешнего воздействия на неё, например сдвига. Камера оснащена встроенным микрофоном, а в качестве одного из способов реакции на срабатывание тревоги она может отправлять уведомления на SIP-телефоны. Поддержка протокола SNMP может сильно упростить пусконаладку камеры и обеспечить её качественный мониторинг в большой или распределённой сети.

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Компания: Смартек Секьюрити / Smartec

