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16-канальный IP-видеорегистратор RVi-IPN16/2-16P-4K со встроенным PoE-коммутатором на 16 портов


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11.10.2017

Компания RVi Group сообщила о начале продаж нового 16-канального IP-видеорегистратора RVi-IPN16/2-16P-4K. Он пришёл на смену модели RVi-IPN16/2-8P.

Новый видеорегистратор снабжён встроенным PoE-коммутатором на 16 портов. Суммарная мощность питания, подаваемого по технологии PoE по всем 16 каналам, составляет 130 Вт. При этом максимальная мощность на один порт — 25 Вт. Таким образом, при построении системы видеонаблюдения на базе нового IP-видеорегистратора нет необходимости приобретать дополнительный коммутатор PoE для питания IP-камер.

Одним из важных достоинств IP-видеорегистратора RVi-IPN16/2-16P-4K является поддержка сжатия по стандарту H.265, позволяющего снижать объём трафика на 40%. Для достижения экономии трафика при использовании кодека H.265 специалисты компании RVi Group рекомендуют применять новый видеорегистратор только с IP-камерами торговой марки RVi, поддерживающими передачу видеопотока с использованием кодека H.265. Снижение трафика при подключении камер других торговых марок с поддержкой кодека H.265 не гарантируется.

К новому IP-видеорегистратору можно подключать IP-камеры видеонаблюдения с максимальным разрешением до 8 мегапикселей, что соответствует формату 4К. В новинке можно установить два жёстких диска SATA ёмкостью по 6 Тбайт каждый.

Максимальное разрешение изображения, выводимого из устройства для просмотра на монитор через порт HDMI, — 3840х2160. Это позволяет выводить изображение на телевизоры и мониторы, поддерживающие формат 4К, без потери качества. Имеется также порт VGA, четыре тревожных входа и два тревожных выхода, интерфейсы USB 2.0 и USB 3.0, гигабитный порт RJ-45.

Поддержка видеоаналитики, встроенной в IP-камеры видеонаблюдения, позволяет оперативно акцентировать внимание оператора на важных событиях. Этой же цели служит функция детектирования лиц в кадре.

Помимо этого, в IP-видеорегистраторе реализована видеоаналитика в архиве — поиск лиц и пересечения линии в заданном направлении. Это упрощает поиск видеоматериалов в архиве по событиям.

Количество показов: 63
 
Компания:  RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

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