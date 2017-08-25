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Новая вандалостойкая уличная купольная камера Smartec STC-IPM3509A Estima из серии OPTi


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25.08.2017

Новую купольную IP-камеру Smartec STC-IPM3509A Estima, предназначенную для улицы, представила компания «Смартек Секьюрити». Новинка входит в серию OPTi. Она имеет вандалостойкий корпус из металла и оснащена моторизованным объективом с автодиафрагмой, с фокусным расстоянием, меняющимся в пределах 2,8—12 мм.

Изображение с разрешением 1920x1080 новая камера формирует с максимальным фреймрейтом 30 к/с. Оно сжимается одним из трёх кодеков — H.265, H.264 и M-JPEG — и передаётся в трёх потоках, с битрейтом до 16 Мбит/с. Алгоритм сжатия, а также параметры видеопотока, его разрешение и фреймрейт пользователь может выбирать индивидуально.

Наличие моторизованного объектива позволяет точно настроить фокусировку камеры удалённо, без физического доступа к ней. Данная возможность полезна также для упрощения регламентной коррекции фокусировки, выполняемой в процессе эксплуатации камеры. Автодиафрагма, работающая по технологии P-iris, позволяет обеспечить наилучшее качество изображения и максимальную глубину резкости при любых установках зума.

Функция «Широкий динамический диапазон» (WDR) реализована в камере аппаратным способом. При её активации каждые два кадра, формируемые КМОП-матрицей со скоростью 50 к/с, объединяются в один. В результате формируется видеопоток со скоростью 25 к/с, в котором изображение имеет динамический диапазон 140 дБ.

Новая телекамера работает при температуре от -30 до +60°С. Её защита от пыли и влаги соответствует классу IP66, от удара — IK10. При снижении освещённости до определённого уровня в камере STC-IPM3509A Estima включаются три встроенных матричных ИК-светодиода, которые обеспечивают ИК-подсветку дальностью 30 метров.

В IP-камере имеется детектор движения и детектор внешнего воздействия на неё, например сдвига. Камера оснащена встроенным микрофоном и аудиовыходом, а также тревожными входом и выходом. В качестве одного из способов реакции на тревогу камера отправляет уведомления на SIP-телефоны. Поддержка протокола SNMP позволяет упростить пусконаладку и обеспечить качественный мониторинг в большой или распределённой сети. Трёхосевое крепление камерного модуля даёт возможность монтировать камеру как на потолок, так и на стену.

Количество показов: 69
 
Компания:  Смартек Секьюрити / Smartec

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