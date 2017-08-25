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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новые профессиональные мониторы для систем видеонаблюдения RVi-M22P V.2 и RVi-M32P


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25.08.2017

Компания RVi Group представила два новых специализированных монитора для систем видеонаблюдения. Модель RVi-M22P V.2 имеет размер диагонали 21,5 дюйма и является заменой для монитора RVi-M22P. Монитор RVi-M32P имеет диагональ 32 дюйма.

В обоих мониторах используется современная LCD-панель класса А, которая рассчитана на круглосуточную эксплуатацию в течение пяти лет. Данная матрица обеспечивает сверхвысокий угол обзора — 178 градусов по вертикали и по горизонтали.

Разрешение экрана у обеих новинок — 1920х1080. Соотношение сторон экрана — 16:9 — является оптимальным для современной системы видеонаблюдения. Яркость монитора RVi-M22P V.2 — 250 кд/кв. м, динамический контраст — 1000:1. Для монитора RVi-M32P эти показатели составляют 300 кд/кв. м и 3000:1 соответственно.

Оба монитора оснащены высокопроизводительным видеопроцессором, который поддерживает функции трёхмерного комбинированного фильтра и деинтерлейсинга. В результате исходное изображение выводится на экран монитора без таких артефактов, как паразитные цвета и муар, возникающие обычно из-за особенностей получения и передачи аналогового сигнала, а также без мерцания.

Каждый из мониторов оснащён видеовходами VGA и HDMI. Кроме того, у модели RVi-M22P V.2 имеется видеовход BNC, а у монитора RVi-M32P — два BNC-видеовхода и один BNC-видеовыход. Вход BNC предназначен для подключения аналогового сигнала с телекамер или с BNC-видеовыходов видеорегистраторов, например модели RVi-HDR16LB-TA. Видеовыход BNC используется для сквозного подключения нескольких мониторов и передачи на них одного и того же изображения по коаксиальному кабелю.

Мониторы оснащены стереодинамиками, которые позволяют выводить качественный звук через аудиовходы Jack 3,5 мм у обеих моделей, а также через два вода RCA у монитора RVi-M32P.

Мониторы RVi-M22P V.2 и RVi-M32P имеют пластиковые корпуса и предназначены для настольного размещения. Кроме того, с помощью кронштейнов стандарта VESA, которые не входят в комплект поставки, их можно крепить на стене. Каждая из новинок потребляет до 30 Вт.

Количество показов: 70
 
Компания:  RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

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