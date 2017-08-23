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Газета "Security News" / Под знаком PR / Истории успеха

Более тысячи камер видеонаблюдения Wisenet обеспечили безопасность крупного торгового комплекса


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23.08.2017

Камеры видеонаблюдения от компании Hanwha Techwin стали основным инструментом обеспечения безопасности торгового комплекса Hyundai Pangyo Store, расположенного к югу от Сеула. Поскольку эти камеры отвечают всем самым современным требованиям, они выполняют свои функции на должном уровне.

Заказчик: Hyundai Pangyo Store.
Место: Республика Корея, провинция Кёнгидо, город Соннам, округ Пундан, район Пэкхён.
Вертикальный рынок: Розничная торговля.

Торговый комплекс Hyundai Pangyo Store

Торговый комплекс Hyundai Pangyo Store открылся в августе 2015 года в городе Соннам, южном пригороде Сеула. Он стал крупнейшей ритейловой площадкой в столичном регионе Кореи. Его площадь — 92 578 кв. м. В торговом центре находится большой продуктовый супермаркет и 900 торговых точек, в числе которых — 48 ресторанов и множество магазинов. Здесь продаются товары 20 000 брендов из 80 стран.

В построении торгового центра отразились современные покупательские запросы на продукцию популярных брендов и на «магазины одного дня». Помимо этого, в торговом комплексе реализован синтез индустрии шопинга и культурной среды. Здесь располагается детский Музей книги, библиотека, Центр корейской культуры, дающий посетителям доступ к национальной кухне, классы балета и каллиграфии, театральные и концертные площадки.

Объект стал излюбленным местом для посещения покупателями из Соннама и соседних городов Йонъин и Ханам, а также из всей южной части столичного региона Южной Кореи.

Задача

Столь крупный комплекс, как Hyundai Pangyo Store, ежедневно посещаемый тысячами людей, нуждается в надёжной системе безопасности. Здесь существует высокая вероятность совершения краж, а также постоянно присутствуют различные риски, связанные с большим скоплением народа.

На таких объектах необходимо вести постоянный мониторинг торговых залов, переходов и многих других мест, для чего следует организовать видеонаблюдение. Посетители торгового комплекса должны чувствовать себя в безопасности. При этом видеонаблюдение обеспечит быстроту реакции администрации и службы безопасности на возможные инциденты. Эти задачи были решены в комплексе Hyundai Pangyo Store с помощью камер от компании Hanwha Techwin.

Камеры

Всего в торговом центре установлено 1110 телекамер. При проектировании системы внутреннее пространство супермаркета и эскалаторы были определены как места, в которых наиболее вероятны кражи. Здесь используются купольные IP-камеры Wisenet SND-6084.

Модель SND-6084 входит в выпускаемую компанией Hanwha Techwin продуктовую линейку Wisenet III. Она обеспечивает изображение высокого качества с разрешением Full HD при большой частоте кадров — 60 к/с. Использование технологии P-Iris позволяет оптимально настраивать объектив камеры и задавать максимальную для данных условий глубину резкости, то есть одновременно получать чёткое изображение объектов, находящихся и близко, и далеко.

Некоторые камеры SND-6084 расположены напротив входов. Они ведут съёмку всех, кто входит в здание с улицы. В этой ситуации на фоне яркого света с улицы может быть виден только контур человека, без каких-либо деталей. Избежать этого позволяет имеющаяся у камеры функция «Широкий динамический диапазон» (WDR).

Телекамера Wisenet SND-6084 в интерьере супермаркета (слева) и камера Wisenet SND-6011R в лифте (справа)
Телекамера Wisenet SND-6084 в интерьере супермаркета (слева)
и камера Wisenet SND-6011R в лифте (справа)

Другой представитель линейки Wisenet III — купольная IP-камера Wisenet 6011R. Такие устройства установлены в лифтах. Эти камеры снабжены короткофокусным объективом и потому имеют широкий угол обзора, что и делает эффективным их использование в замкнутом пространстве лифта. Данные камеры также формируют 2-мегапиксельное изображение и имеют функцию WDR. На случай исчезновения или недостаточности освещения в кабине у них имеется ИК-подсветка. При снижении освещённости она включается автоматически.

На крыше торгового комплекса установлены сетевые PTZ-камеры Wisenet SNP-6200RH, которые ведут мониторинг прилегающей территории. Комплекс Hyundai Pangyo Store расположен рядом с ключевым транспортным узлом. Здесь находится станция «Пангьё» новой линии метро «Пундан» и пункт «Пангьё», в котором взимается плата за проезд по автомобильной дороге. Большой объём трафика и насыщенность транспортом пространства, окружающего торговый центр, требуют ведения качественного видеонаблюдения.

Камера SNP-6200RH имеет 20-кратный оптический зум, благодаря чему с её помощью можно наблюдать за большой территорией. Камера позволяет одновременно следить и за проходящими в отдалении дорогами, и за тротуаром возле торгового центра.

Контроль

Всё изображение, получаемое камерами, стекается в центр управления безопасностью. Здесь установлены 64-канальные видеорегистраторы Wisenet SRN-4000. Такое устройство ведёт по каждому каналу запись 2-мегапиксельного изображения в реальном времени. Запись огромных объёмов видеоинформации высокого качества имеет большое значение для обеспечения безопасности торгового комплекса.

Надёжность хранения видеозаписей достигается за счёт использования RAID-массивов 5-го и 6-го уровня. Ещё одним достоинством видеорегистратора является горячая замена жёстких дисков. Кроме того, высокая отказоустойчивость устройства обеспечивается возможностью подавать на него питание от двух независимых друг от друга источников.

Для управления огромным количеством камер и несколькими видеорегистраторами в торговом центре используется ПО Smart Security Manager. В нём реализована удобная обработка тревожных сообщений, что позволяет службе безопасности и администрации торгового комплекса быстро реагировать на всё, что требует их внимания.

Центр управления безопасностью торгового комплекса Hyundai Pangyo Store
Центр управления безопасностью торгового комплекса Hyundai Pangyo Store

Результат

«В магазине критически важно с высоким разрешением вести видеомониторинг всех ключевых мест, — говорят в службе безопасности торгового комплекса Hyundai Pangyo Store. — Это позволяет быстро реагировать на инциденты. Мы очень тщательно наблюдаем за эскалаторами, чтобы не только обеспечить безопасность посетителей, но и помочь тем, кто теряет свои вещи. Качество камер компании Hanwha Techwin в полной мере удовлетворяет нас».

Уличные камеры, установленные на стенах торгового комплекса, помогают обеспечивать безопасность на прилегающей территории. «Нередко полиция обращается к нам за видеозаписями, чтобы разобраться с чем-то, что произошло возле нашего комплекса, — отмечают в службе безопасности. — Нам говорили, что эти записи иногда даже играют основную роль в расследовании».

В службе безопасности подчёркивают, что компания Hanwha Techwin — это лидер индустрии безопасности.

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Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

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