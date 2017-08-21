Камеру видеонаблюдения Wisenet XNB-6005 с матрицей размером 1/2 дюйма из серии Wisenet X представила компания Hanwha Techwin

Новую телекамеру из передовой серии Wisenet X представила компания Hanwha Techwin. Модель Wisenet XNB-6005 имеет стандартное исполнение и предназначена для использования на улице.

В основе новой камеры видеонаблюдения — КМОП-матрица размером 1/2 дюйма с прогрессивной развёрткой. За счёт этого она имеет высокую чувствительность и обеспечивает 2-мегапиксельное разрешение при высоком качестве картинки. Чувствительность камеры составляет 0,006 лк / F1.2 в дневном режиме и 0,0006 лк / F1.2 в ночном.

Изображение сжимается в камере кодеком H.265 или H.264 и даже при максимальном разрешении 1920х1080 передаётся с частотой 60 к/с. Вместо этого может применяться сжатие по стандарту MJPEG при скорости 30 к/с. Трансляция выполняется в виде нескольких потоков. Дополнительное снижение объёма передаваемого трафика достигается за счёт использования фирменной технологии WiseStream II.

Камера поставляется без объектива. Она имеет крепление C/CS и поддерживает автодиафрагму с управлением по прямому току и технологию P-Iris. В случае, если заказчик поставит на камеру короткофокусный объектив, ему пригодится имеющаяся у неё функция Lens Distortion Correction, которая убирает искажения по краям кадра. Переход камеры между дневным и ночным режимами обеспечивает механический ИК-фильтр.

Функция «Широкий динамический диапазон» (WDR) имеет в камере XNB-6005 аппаратную реализацию. Результатом использования данной функции является расширение динамического диапазона до 150 дБ. Кроме того, при контрастном освещении пользователь может обойтись и цифровой функцией SSDR. Подавление шумов обеспечивает функция SSNRV, работу камеры в условиях тумана — Defog. Как и в других камерах серии Wisenet X, цифровая стабилизация изображения выполняется с помощью встроенных гиросенсоров.

В числе функций видеоаналитики, реализованных в телекамере, — детектирование появления и исчезновения предметов, обнаружение пересечения объектом виртуальной линии или границ зоны. Камера обеспечивает также обнаружение движения, праздношатания, направления движения, тумана, выведения камеры из строя. Детектор звуков дополнен механизмом их классификации.

При обзоре вертикально вытянутых сцен полезна будет функция Hallway View. Для организации локальной записи изображения в камере можно установить две карты SD, SDHC или SDXC общей ёмкостью 512 Гбайт. Питание подаётся на камеру по технологии PoE.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

