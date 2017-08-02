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Hanwha Techwin представляет новое ПО для управления контролем доступа Wisenet Access Management Software


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02.08.2017

Компания Hanwha Techwin представила новое программное обеспечение для управления системой контроля и управления доступом (СКУД). Оно имеет название Wisenet Access Management Software. Системы контроля доступа торговой марки Wisenet стали новым направлением деятельности компании с начала 2017 года.

Новое ПО выпускается в трёх комплектациях, для систем контроля доступа разного размера. Вариант Standard рассчитан не более чем на 32 двери. Пакет Professional позволяет строить СКУД с числом дверей до 256. В версии Enterprise количество дверей не ограничено.

С помощью ПО Wisenet Access Management Software организуется согласованная работа точек доступа, оборудованных считывателями разного типа. Вся информация о зарегистрированных событиях хранится в журналах в удобном для прочтения виде.

Через понятный и простой интерфейс администратор ПО может настраивать правила и расписания для разных точек доступа, добавлять в систему новые устройства, вводить и удалять пользователей, менять их права и статус. В дополнение к этому можно строить планы объекта. На них в наглядном виде обозначаются двери, считыватели и замки, а также иные элементы системы.

В новом ПО администратору даны удобные механизмы выпуска бэйджей для пользователя. Обеспечивается подбор подходящего дизайна бэйджаей и их удобный учёт. Система ориентирована на то, чтобы снизить для применяющей её организации стоимость содержания бэйджей.

В случае чрезвычайной ситуации, которая требует эвакуации людей с объекта, ПО Wisenet Access Management Software мгновенно сообщит данные о количестве сотрудников и гостей в здании. Это облегчит действия экстренных служб по оказанию помощи тем, кто оказался в опасной ситуации.

Важным достоинством нового ПО является его бесшовная интеграция с системой видеонаблюдения, построенной на продукции торговой марки Wisenet. В таком объединённом комплексе служба безопасности эффективно контролирует все ключевые точки объекта. Любой проход пользователя через точку доступа может сопровождаться привязанным к данному событию видеоизображением. Большое удобство даёт также управление СКУД и видеонаблюдением с единого рабочего места оператора.

Количество показов: 167
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

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