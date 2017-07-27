Компания Hanwha Techwin представила купольные IP-камеры Wisenet XND-8020F и XND-6011F из серии Wisenet X

Две новых купольных IP-камеры — модели Wisenet XND-8020F и Wisenet XND-6011F — представила компания Hanwha Techwin. Они входят в серию Wisenet X и основаны на передовом чипсете Wisenet 5, который построен по принципу «система на кристалле». Новинки предназначены для эксплуатации в помещении.

Модель XND-8020F обеспечивает 6-мегапиксельное разрешение и скорость 30 к/с. В ней используется КМОП-матрица размером 1/1,8 дюйма с прогрессивной развёрткой. Камера имеет фиксированный объектив с фокусным расстоянием 3,7 мм / F1.6.

Камера XND-6011F основана на КМОП-матрице размером 1/2,8 дюйма с прогрессивной развёрткой и формирует изображение с разрешением 2 мегапикселя при высокой частоте кадров — 60 к/с. В ней применяется фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2,8 мм / F2.0.

Изображение сжимается в обеих камерах не только с помощью кодеков H.264 и MJPEG, но и по наиболее современному алгоритму H.265. Кроме того, технология WiseStream II, наличие которой является особенностью камер серии Wisenet X, позволяет дополнительно повысить эффективность сжатия. Поддерживается передача нескольких потоков.

Аппаратная функция «Широкий динамический диапазон» (WDR) обеспечивает эффективную работу камер в условиях контрастной освещённости. В модели XND-8020F достигается ширина динамического диапазона 120 дБ, в модели XND-6011F — 150 дБ.

В новинках имеются функция «Антитуман» (Defog), цифровая стабилизация изображения, цифровое расширение динамического диапазона по фирменной технологии SSDR, подавление шумов по фирменной технологии SSNRV. Детектор движения связан с функцией Handover. С её помощью информация об обнаруженном движении автоматически передаётся на PTZ-камеру, которая наведётся при этом на соответствующий участок сцены.

Богатый набор видеоаналитики, имеющийся у новых камер, включает в себя обнаружение праздношатания, направления движения объекта, тумана в кадре, а также звуков, с их классификацией. При использовании камер в магазинах полезным будет построение тепловой карты помещения, подсчёт числа людей и автоматическое получение информации об очереди. Кроме того, обеспечивается обнаружение выведения камер из строя.

Функция Hallway, которая реализована в обеих новинках, позволяет брать под наблюдение вертикально вытянутые объекты. Функция Lens Distortion Correction отвечает за компенсацию искажений по краям кадра. В каждой из камер можно установить карту памяти ёмкостью до 256 Гбайт. Питание подаётся на камеры по технологии PoE.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

