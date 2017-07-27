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Компания Hanwha Techwin представила купольные IP-камеры Wisenet XND-8020F и XND-6011F из серии Wisenet X


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27.07.2017

Две новых купольных IP-камеры — модели Wisenet XND-8020F и Wisenet XND-6011F — представила компания Hanwha Techwin. Они входят в серию Wisenet X и основаны на передовом чипсете Wisenet 5, который построен по принципу «система на кристалле». Новинки предназначены для эксплуатации в помещении.

Модель XND-8020F обеспечивает 6-мегапиксельное разрешение и скорость 30 к/с. В ней используется КМОП-матрица размером 1/1,8 дюйма с прогрессивной развёрткой. Камера имеет фиксированный объектив с фокусным расстоянием 3,7 мм / F1.6.

Камера XND-6011F основана на КМОП-матрице размером 1/2,8 дюйма с прогрессивной развёрткой и формирует изображение с разрешением 2 мегапикселя при высокой частоте кадров — 60 к/с. В ней применяется фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2,8 мм / F2.0.

Изображение сжимается в обеих камерах не только с помощью кодеков H.264 и MJPEG, но и по наиболее современному алгоритму H.265. Кроме того, технология WiseStream II, наличие которой является особенностью камер серии Wisenet X, позволяет дополнительно повысить эффективность сжатия. Поддерживается передача нескольких потоков.

Аппаратная функция «Широкий динамический диапазон» (WDR) обеспечивает эффективную работу камер в условиях контрастной освещённости. В модели XND-8020F достигается ширина динамического диапазона 120 дБ, в модели XND-6011F — 150 дБ.

В новинках имеются функция «Антитуман» (Defog), цифровая стабилизация изображения, цифровое расширение динамического диапазона по фирменной технологии SSDR, подавление шумов по фирменной технологии SSNRV. Детектор движения связан с функцией Handover. С её помощью информация об обнаруженном движении автоматически передаётся на PTZ-камеру, которая наведётся при этом на соответствующий участок сцены.

Богатый набор видеоаналитики, имеющийся у новых камер, включает в себя обнаружение праздношатания, направления движения объекта, тумана в кадре, а также звуков, с их классификацией. При использовании камер в магазинах полезным будет построение тепловой карты помещения, подсчёт числа людей и автоматическое получение информации об очереди. Кроме того, обеспечивается обнаружение выведения камер из строя.

Функция Hallway, которая реализована в обеих новинках, позволяет брать под наблюдение вертикально вытянутые объекты. Функция Lens Distortion Correction отвечает за компенсацию искажений по краям кадра. В каждой из камер можно установить карту памяти ёмкостью до 256 Гбайт. Питание подаётся на камеры по технологии PoE.

Количество показов: 26
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

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Передний край

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Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
Lens Distortion Correction - исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
В новых телекамерах компании Hanwha Techwin реализована функция Lens Distortion Correction. Она выполняет коррекцию искажений, которые вносит в изображение широкоугольный объектив. Это улучшает восприятие картинки оператором и повышает эффективность его работы.

3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения
3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения
Готовые 3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения в концепции BIM разработаны для каждой камеры от компании Hanwha Techwin. Они позволяют подбирать расположение камер, их поворот, угол обзора и другие параметры.

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
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Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

«Антитуман» — восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Антитуман - восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Дождь, снег, туман и дым серьёзно осложняют работу системы видеонаблюдения и могут сделать изображение бесполезным. Минимизировать их воздействие и восстановить контрастность и чёткость картинки позволяет функция «Антитуман», которая реализована в уличных камерах компании Hanwha Techwin.


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