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Новая скоростная купольная камера Smartec STC-HDT3919, работающая в форматах HD-TVI, AHD и 960H


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24.07.2017

Скоростную поворотную купольную камеру Smartec STC-HDT3919 представила компания «Смартек Секьюрити». Новинка работает в форматах HD-TVI, AHD и 960H и предназначена для улицы.

Новая камера построена на 2-мегапиксельной КМОП-матрице SONY с высокой чувствительностью и точной цветопередачей. Формируемое камерой изображение форматов HD-TVI и AHD имеет разрешение 1080p. Поддержка аналогового композитного видеосигнала стандарта 960Н позволяет подключать камеру к видеорегистраторам предыдущих поколений. Смена формата производится DIP-переключателем на внутренней стороне основания камеры.

Камера выполняет непрерывное панорамирование на 360° и наклон в пределах от 0 до 92° со скоростью до 360 град/с. Набор её PTZ-функций включает в себя 250 предустановок и 12 туров. Детализацию изображения при наблюдении за удалёнными объектами обеспечивает 30-кратное оптическое увеличение и 20-кратное цифровое. Управление камерой производится как по интерфейсу RS485, так и через коаксиальный кабель по протоколу UTC.

Камера помещена в алюминиевый кожух и защищена от пыли и влаги по классу IP66. Входящий в комплект камеры кронштейн позволяет устанавливать её на стену. Внутри камеры размещены обогреватель и вентилятор, которые автоматически включаются от термодатчика. Запуск вентилятора происходит при +35°С, а нагревателя — в пределах от -5 до -15°С.

Предотвратить конденсацию влаги в сложных погодных условиях позволяет система активной просушки. При её включении, которое производится через меню камеры, обогреватель и вентилятор активируются принудительно. Они работают 10 минут, после чего камера переходит в штатный режим работы.

Чувствительность камеры в дневном режиме — 0,3 лк, в ночном — 0,003 лк. Переход между режимами обеспечивает механически отключаемый ИК-фильтр. При особо низкой освещённости используется функция DSS. При этом понижается скорость электронного затвора, и движущиеся объекты могут смазываться.

Функция «Широкий динамический диапазон» (WDR) реализована в камере аппаратным способом. При её активации камера задействует каждые два кадра, производимые КМОП-матрицей со скоростью 50 к/с, для формирования видеопотока со скоростью 25 к/с. Итоговое изображение сбалансировано по яркости и имеет динамический диапазон 120 дБ.

Адаптивное цифровое шумоподавление с анализом смежных кадров выполняется в камере по технологиям 2D- и 3D-DNR. В новинке имеется также электронная стабилизация изображения, функция Defog и 8-зонный детектор движения.

Количество показов: 64
 
Компания:  Смартек Секьюрити / Smartec

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