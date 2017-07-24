Новая скоростная купольная IP-камера видеонаблюдения RVi-IPC52Z30-A1-PRO

Новую скоростную поворотную купольную IP-камеру RVi-IPC52Z30-A1-PRO представила компания RVi Group. Новинка пришла на смену модели RVi-IPC52Z30—PRO.

Достоинства новой камеры обеспечивает связка КМОП-матрицы Sony IMX290 и высокопроизводительного процессора HiSilicon 3516A. Камера обеспечивает разрешение 2 мегапикселя при скорости трансляции 50 к/с, что может быть полезным при съёмке быстро движущихся объектов.

Новая камера оснащена трансфокатором с диапазоном изменения фокусного расстояния от 4,5 до 135 мм, то есть с 30-кратным оптическим увеличением. Он обеспечивает дальность обнаружения до 2000 м, распознавания — до 400 м, идентификации — до 180 м.

Сжимать видеопоток в новой камере можно кодеками H.264 и MJPEG, которые используются в старых системах, а также самым современным кодеком H.265, дающим экономию архива на величину до 40%. Кроме того, функция «Область интереса» (Region Of Interest, ROI) позволяет гибко настроить различную степень компрессии в разных частях кадра и тем самым добиться ещё большей экономного заполнения видеоархива.

Функция расширения динамического диапазона (WDR) реализована в камере аппаратным способом. Это позволяет расширить динамический диапазон камеры до 120 дБ и при контрастном освещении сцены обеспечить хорошую проработку как освещённых, так и затенённых участков кадра.

Наличие у новой IP-телекамеры функций видеоаналитики превращает её из рядового элемента системы видеонаблюдения в мощный инструмент распознавания тревожных событий. Камера может обнаружить пересечение объектом линии или периметра в пределах зоны видимости, появление или исчезновение предмета, праздношатание, неправильную парковку и скопление людей.

Уровень шумов в изображении при съёмке в ночное время снижается в камере с помощью функции Ultra DNR. В новинке реализована также функция «Антитуман» (Defog) и цифровая стабилизация изображения (EIS). Обеспечивается автоматическое панорамирование и сканирование (обходы), а также слежение за объектами (автотрекинг).

В камеру можно установить карту памяти microSD ёмкостью до 128 Гбайт. Запись на неё ведётся постоянно или при наступлении тревожных событий.

Эксплуатировать камеру RVi-IPC52Z30-A1-PRO можно при температуре от -40 до +60°С. Она имеет защиту от пыли и влаги по классу IP67 и от удара по IK10. Питание камера получает по технологии PoE+ или от блока питания переменного тока 24 В.

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Компания: RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

