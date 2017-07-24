Внешнее iSCSI-хранилище для системы видеонаблюдения Wisenet SRB-160S на 16 дисков ёмкостью до 128 Тбайт

Внешнее 16-дисковое iSCSI-хранилище Wisenet SRB-160S представила компания Hanwha Techwin. Это устройство предназначено для расширения ёмкости видеоархива в составе системы видеонаблюдения и записи в него больших объёмов видеоизображения. Новинка отличается высокой надёжностью и удобством в использовании, что делает её ценным инструментом построения профессиональных систем.

В новое хранилище можно установить 16 жёстких дисков, на которых будет размещаться архив общей ёмкостью до 128 Тбайт. Поддерживается горячая замена дисков — возможность вынимать и ставить их без отключения питания и без прерывания работы устройства. Хранилище функционирует под управлением ОС Linux. Общая скорость входного сигнала при записи может достигать 800 Мбит/с.

Надёжность хранения информации в устройстве SRB-160S достигается за счёт использования RAID-массива. Он может быть организован по схеме RAID 0, RAID 10, RAID 5 или RAID 6. В сочетании с массивом RAID5 применяется горячее резервирование (hot standby). Настройка RAID-массива производится в одно касание.

К хранилищу подключается до восьми видеорегистраторов. Таким образом можно создать систему видеонаблюдения для объекта среднего размера с единым видеоархивом, без избыточных мощностей хранения. Для подключения к сети устройство снабжено четырьмя гигабитными портами Ethernet. Кроме того, у него имеются интерфейсы USB и RS-232C.

Функция Network Failover обеспечивает восстановление работы хранилища после сбоя. Функция Load Balancing позволяет оптимизировать использование ресурсов устройства.

Настройка хранилища производится удалённо через веб-браузер IE, Google Chrome, Safari или Firefox либо через опцию Remote Storage Management. Для защиты записанных в хранилище данных предусмотрен доступ пользователя по паролю.

Размер корпуса устройства — 595х441,5x132,6 мм (3U). Устройство поставляется без жёстких дисков. Стабильность питания новинки обеспечивается по технологии Dual Switch Mode Power Supplies (Dual SMPS). Потребляемая мощность — не более 300 Вт при наличии всех 16 дисков.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

