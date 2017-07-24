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Внешнее iSCSI-хранилище для системы видеонаблюдения Wisenet SRB-160S на 16 дисков ёмкостью до 128 Тбайт


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24.07.2017

Внешнее 16-дисковое iSCSI-хранилище Wisenet SRB-160S представила компания Hanwha Techwin. Это устройство предназначено для расширения ёмкости видеоархива в составе системы видеонаблюдения и записи в него больших объёмов видеоизображения. Новинка отличается высокой надёжностью и удобством в использовании, что делает её ценным инструментом построения профессиональных систем.

В новое хранилище можно установить 16 жёстких дисков, на которых будет размещаться архив общей ёмкостью до 128 Тбайт. Поддерживается горячая замена дисков — возможность вынимать и ставить их без отключения питания и без прерывания работы устройства. Хранилище функционирует под управлением ОС Linux. Общая скорость входного сигнала при записи может достигать 800 Мбит/с.

Надёжность хранения информации в устройстве SRB-160S достигается за счёт использования RAID-массива. Он может быть организован по схеме RAID 0, RAID 10, RAID 5 или RAID 6. В сочетании с массивом RAID5 применяется горячее резервирование (hot standby). Настройка RAID-массива производится в одно касание.

К хранилищу подключается до восьми видеорегистраторов. Таким образом можно создать систему видеонаблюдения для объекта среднего размера с единым видеоархивом, без избыточных мощностей хранения. Для подключения к сети устройство снабжено четырьмя гигабитными портами Ethernet. Кроме того, у него имеются интерфейсы USB и RS-232C.

Функция Network Failover обеспечивает восстановление работы хранилища после сбоя. Функция Load Balancing позволяет оптимизировать использование ресурсов устройства.

Настройка хранилища производится удалённо через веб-браузер IE, Google Chrome, Safari или Firefox либо через опцию Remote Storage Management. Для защиты записанных в хранилище данных предусмотрен доступ пользователя по паролю.

Размер корпуса устройства — 595х441,5x132,6 мм (3U). Устройство поставляется без жёстких дисков. Стабильность питания новинки обеспечивается по технологии Dual Switch Mode Power Supplies (Dual SMPS). Потребляемая мощность — не более 300 Вт при наличии всех 16 дисков.

Количество показов: 28
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

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Передний край

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Defocus Detection — обнаружение расфокусировки камеры видеонаблюдения
Defocus Detection
Функция Defocus Detection позволяет автоматически обнаружить расфокусировку камеры видеонаблюдения. При использовании этой функции оператор сразу получает уведомление в случае, если у телекамеры сбивается фокус.

Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Экономить рабочее время инсталлятора позволяет настройка угла обзора камеры видеонаблюдения через смартфон. Такая возможность реализована в новых IP-камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

WiseStream — повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
WiseStream - повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
Фирменная технология WiseStream от компании Hanwha Techwin применяется совместно с кодеком H.264 или H.265. Она обеспечивает более высокую степень сжатия изображения. Когда в кадре возникает движение, WiseStream сохраняет высокое качество изображения, а когда движение исчезает, — понижает битрейт.

Видеоаналитика — пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Подозрительное явление, которое требует внимания оператора, — затянувшееся пребывание человека на одном месте — можно выявлять средствами видеоаналитики. Своё воплощение данная функция получила в IP-камерах новой серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

Аудиоаналитика — удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения
Аудиоаналитика - удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения
Автоматический анализ звука на объекте, реализованный в камере, позволяет существенно повысить точность регистрации важных событий в системе видеонаблюдения. Новые телекамеры серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin могут распознавать взрыв, выстрел, звон разбитого стекла и крик.


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