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Газета "Security News" / Под знаком PR

Новые мониторы Smartec для профессиональных систем видеонаблюдения


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20.07.2017

Компания «Смартек Секьюрити» представила обновлённую линейку мониторов Smartec, предназначенных для использования в профессиональных системах видеонаблюдения. В линейке четыре модели: Smartec STM-196 имеет диагональ 19 дюймов, Smartec STM-244 — 23,6 дюйма, Smartec STM-324 — 32 дюйма, Smartec STM-424 — 42 дюйма. Все новинки оснащены встроенным медиаплеером.

Новые мониторы обеспечивают высокое качество и чёткость выводимого изображения и хорошо подходят для использования в составе многоканальных систем видеонаблюдения. Они имеют металлические корпуса. Матрицы мониторов защищены специальным защитным стеклом толщиной 3 мм.

Модель STM-196 поддерживает разрешение 1280х1024, которому соответствует соотношение сторон экрана 4:3. Разрешение остальных моделей — 1920х1080 (формат 16:9).

Подключать мониторы рекомендуется к источникам изображения, оснащённым видеовыходами HDMI. Ввиду отсутствия цифро-аналогового преобразования мультиэкранное изображение с видеорегистратора при передаче через интерфейс HDMI имеет более высокое качество, чем при подключении через VGA.

За счёт малого времени отклика новинки воспроизводят изображение в режиме реального времени без смазывания. Их можно применять для просмотра динамического изображения, например при идентификации номеров автомобилей на автотрассе или при мониторинге высокоскоростных технологических процессов.

Максимальная яркость для STM-196 составляет 250 кд/кв. м (контрастность 1000:1), для STM-244 — 300 кд/кв. м. Эти две модели имеют контрастность 1000:1. У модели STM-324 максимальная яркость — 500 кд/кв. м, у STM-424 — 400 кд/кв. м. Контрастность этих двух мониторов — 3000:1.

Повысить качество изображения в новых мониторах позволяет функция 3D-DNR, которая отвечает за цифровое шумоподавление. В случае долговременного отображения статического изображения актуальна функция защиты от выгорания пикселей Anti Burn-in.

С помощью входящей в комплект подставки мониторы можно разместить на любой горизонтальной поверхности. В задней панели корпуса мониторов имеются четыре монтажных отверстия стандарта VESA, позволяющие использовать при монтаже ЖК-монитора стандартные кронштейны.

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Компания:  Смартек Секьюрити / Smartec

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