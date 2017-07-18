Новый 48-канальный сетевой видеодекодер Wisenet SPD-150 с выходами HDMI, VGA и BNC

Новый 48-канальный видеодекодер Wisenet SPD-150 представила компания Hanwha Techwin. Это устройство обеспечивает преобразование цифрового видеосигнала, получаемого от сетевых камер видеонаблюдения, в аналоговый формат и его подачу для вывода на монитор.

Разрешение IP-камеры, подключаемой к новому видеодекодеру, может достигать 12 мегапикселей. При разрешении 8 мегапикселей и менее обеспечивается преобразование изображения со скоростью 30 к/с. Входящий сигнал может поступать в сжатом виде через сетевой разъем RJ45, с компрессией по алгоритму H.265, которую обеспечивают все недавно выпущенные камеры компании Hanwha Techwin, а также H.264 или MPEG.

Для подключения мониторов видеодекодер имеет по одному видеовыходу HDMI, VGA и BNC. К интерфейсу HDMI можно подключать мониторы формата 4K. Это позволяет через видеодекодер выводить на монитор изображение в многооконном режиме с высоким качеством. Помимо видеоизображения, новый видеодекодер по одному каналу преобразует и звук. Для этого у него имеются аудиовход и аудиовыход.

Видеодекодер поддерживает функцию Hallway View, которая в настоящее время есть у большинства новых телекамер компании Hanwha Techwin. Это означает, что камера может брать под наблюдение коридор, дверной проём или иную сцену, у которой высота существенно больше ширины. При этом камера размещается «лёжа», с поворотом на 90°. В камере изображение поворачивается, и на монитор оно выводится в правильной ориентации.

При выводе изображения на монитор через видеодекодер SPD-150 в многооконном режиме могут использоваться различные экранные раскладки: 2х2, 2х3, 2х4, 3х3 и т.д. Имеется возможность настроить последовательность экранных раскладок. Большое число раскладок может использоваться совместно с функцией Hallway View.

Видеодекодер работает под управлением встроенной ОС Linux. Для его настройки используется графический пользовательский интерфейс. Поддерживается экспорт и импорт конфигурации устройства. Обновление настроек производится через имеющийся у видеодекодера интерфейс USB.

Питание подаётся на видеодекодер по технологии PoE либо от источника постоянного тока 12 В.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

