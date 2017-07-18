Поддержка в СКУД Sigur местного времени филиалов при построении распределенной системы контроля доступ

Для удобства централизованного управления распределенным объектом в СКУД Sigur добавлена поддержка часовых поясов. Функция позволяет настраивать правила доступа, получать события, а также учитывать рабочее время сотрудников филиалов по местному времени.

При централизованном управлении, когда у системы нет информации о местоположении того или иного филиала, все правила доступа приходилось настраивать со смещением относительно центрального офиса. При этом часто дневная смена становилась утренней или вечерней, если вообще не переходящей через полночь. Поэтому в конце отчетного периода оператору нужно было вручную корректировать отчетность, принимая во внимание разницу во времени.

Поддержка часовых поясов в Sigur избавляет от необходимости ручного перерасчета, а, значит, экономит время и уменьшает вероятность появления ошибок.

При этом архитектура Sigur устроена так, что все устройства легко связать в единую систему, независимо от их географического положения. Ряд моделей контроллеров Sigur — сетевые, и представляют собой стандартные IP-устройства, которые могут коммуницировать с сервером системы в том числе и через Интернет.

На случай обрыва связи у контроллеров Sigur есть встроенная память, в которой сохраняют информацию о всех событиях системы (в том числе проходах персонала). Дата и время событий будут регистрироваться по показаниям встроенных часов реального времени — то есть по локальному времени. Как только связь восстановится, все события автоматически будут переданы на сервер СКУД.

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Компания: SIGUR

