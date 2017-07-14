Модернизирована грозозащита в уличных коммутаторах для систем IP-видеонаблюдения TFortis PSW

Для усиления грозозащиты на коммутаторы установлены дополнительные компоненты. Модернизация коснулась всех моделей уличных коммутаторов серии TFortis PSW.

Встроенная грозозащита присутствовала во всех коммутаторах TFortis и была реализована как по цепям питания 220 В, так и по Ethernet портам. Имевшийся уровень защиты предотвращал выход оборудования из строя во время грозы в большинстве случаев. Однако, когда помеха превышала заявленные в паспорте оборудования значения, оборудование могло выйти из строя.

Изучив характер проникновения помехи, инженеры компании Fort Telecom модернизировали схемные решения и сконцентрировали защиту на потенциально уязвимых компонентах. Данные об изменении уровня защиты коммутаторов к грозовым помехам приведены в таблице:

Модернизированная грозозащита появится на всех уличных коммутаторах серии TFortis PSW, при этом цена устройств не изменится. Выпуск коммутаторов с новым уровнем грозозащиты начнется в июле 2017 года.

«Мы провели несколько десятков экспериментов, чтобы найти лучшее решение для повышения уровня грозозащиты и безотказной работы оборудования TFortis на объектах наших клиентов», — комментирует главный инженер проекта Алексей Шалагинов.

Компания Fort Telecom — разработчик и поставщик оборудования для построения сетей IP-видеонаблюдения под торговой маркой TFortis. Среди других направлений работы компании: разработка проектных решений в области телекоммуникаций, комплексных решений ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта и оборудования для проекта ЭРА-ГЛОНАСС. Компания Fort Telecom управляет обширной дилерской сетью на территории России и стран СНГ, представлена на рынке с 2007 года. Головной офис располагается в Перми.

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