IP-видеорегистраторы с поддержкой 4K и H.265 — 16-канальный RVi-IPN16/1L-4K и 32-канальный RVi-IPN32/2L-4K

Компания RVi Group представила новые IP-видеорегистраторы — 16-канальный RVi-IPN16/1L-4K и 32-канальный RVi-IPN32/2L-4K. Они пришли на смену выпускавшимся ранее моделям RVi-IPN16/1L и RVi-IPN32/2L.

Обновлённые видеорегистраторы имеют ряд преимуществ перед своими предшественниками. Это достигается за счёт использования в них эффективного процессора Hi3798CV200.

Одним из таких преимуществ стала поддержка кодирования по стандарту H.265, позволяющая снизить трафик на 40%. Для достижения экономии трафика при использовании кодека H.265 рекомендуется использовать новые видеорегистраторы только с IP-камерами торговой марки RVi, передающими видеопоток с использованием кодека H.265.

Реализована также возможность подключения к видеорегистраторам IP-камер видеонаблюдения с разрешением до 8 мегапикселей. Максимальное разрешение отображения через интерфейс HDMI повысилось до 3840х2160, благодаря чему можно выводить изображение на телевизоры и мониторы формата 4К без потери качества.

Добавлена поддержка встроенной в IP-камеры видеоаналитики и функция детектирования лиц. Это позволяет оперативно акцентировать внимание оператора на инцидентах. Видеоаналитика теперь поддерживается и в архиве. В нём возможен поиск лиц и пересечения линии в заданном направлении, что упрощает поиск событий в архиве.

Модель RVi-IPN16/1L-4K имеет миниатюрный корпус размером 205х205х45 мм. Габариты корпуса видеорегистратора RVi-IPN32/2L-4K — 375х285х50 мм. Максимальный суммарный входной битрейт составляет 80 Мбит/с для модели RVi-IPN16/1L и 200 Мбит/с для RVi-IPN32/2L. В видеорегистратор RVi-IPN16/1L устанавливается один жёсткий диск ёмкостью до 6 Тбайт, а в RVi-IPN32/2L — два диска по 6 Тбайт каждый.

Каждый видеорегистратор оснащён аудиовходом и аудиовыходом для организации двунаправленной звуковой связи. Модель RVi-IPN32/2L-4K содержит четыре тревожных входа и два выхода.

Используя клиент-серверное программное обеспечение «RVi Оператор», можно создавать распределённые системы видеонаблюдения. Индивидуальная настройка прав доступа позволяет разграничить область использования видеорегистратора среди нескольких операторов.

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Компания: Эрви Групп (RVi Group) / RVi

