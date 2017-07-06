Мультисенсорные телекамеры с обзором на 360° от компании Hanwha Techwin — 8-мегапиксельная Wisenet PNM-9080VQ и 20-мегапиксельная Wisenet PNM-9081VQ

Две новых камеры высокого разрешения с обзором на 360° представила компания Hanwha Techwin. Модель Wisenet PNM-9080VQ имеет разрешение 8 мегапикселей, Wisenet PNM-9081VQ — 20 мегапикселей. Камеры являются мультисенсорными — в каждой расположены по кругу четыре камерных блока, которые направлены горизонтально в разные стороны. Каждый блок имеет свою матрицу и объектив. Корпус камеры по форме — купол, усечённый снизу.

В камере PNM-9080VQ изображение формируют четыре 2-мегапиксельных КМОП-матрицы размером 1/2,8 дюйма. На каждую из них свет поступает через моторизованный вариофокальный объектив с диапазоном изменения фокусного расстояния от 2,8 до 12 мм, чему соответствует оптическое увеличение 4,3х.

Четыре 5-мегапиксельных КМОП-матрицы, которые применяются в камере PNM-9081VQ, имеют размер 1/1,8 дюйма. Они оснащены моторизованными вариофокальными объективами с фокусным расстоянием в пределах от 3,6 до 9,4 мм, то есть с оптическим увеличением 2,6х. Искажения, возникающие по краям изображения, устраняются в обеих камерах с помощью функции Lens Distortion Correction.

При установке камерные блоки обеих камер можно повернуть, перемещая по направляющей, и направить тем или иным образом. Они могут смотреть в четырёх направлениях либо быть сгруппированы произвольным образом. В частности, один камерный блок можно направить вниз.

От каждого из камерных блоков одной камеры может передаваться до трёх потоков, настраиваемых индивидуально, с частотой 30 к/с. Для сжатия изображения используются кодеки H.265, H.264, MJPEG. Кроме того, дополнительно повысить эффективность сжатия позволяет фирменная технология WiseStream II.

Качество изображения, снимаемого новыми камерами при контрастном освещении, повышается с помощью аппаратной функции «Широкий динамический диапазон» (WDR). Она основана на объединении четырёх последовательных кадров с разной выдержкой. В 2-мегапиксельной матрице достигается динамический диапазон 150 дБ, в 5-мегапиксельной — 120 дБ.

Цифровая стабилизация изображения производится в новых камерах с помощью встроенных гиросенсоров. Это позволяет не только точнее учитывать вибрации камеры, но и устранять смазывание изображения, возникающее при дрожании снимаемого объекта либо при движении крупного предмета в кадре.

Функция «Коридорный формат» (Hallway View) позволяет получать вертикально ориентированный кадр при наблюдении за вытянутыми вверх сценами. В каждой из двух камер она может применяться выборочно в отдельных камерных блоках.

В новинках используется передовая видеоаналитика, в том числе детектирование движения и обнаружение выхода из строя самой камеры. Поддерживается запись на карту памяти, а также питание по технологии PoE+.

Обе камеры могут использоваться и в помещении, и на улице. Они работают в диапазоне температур от -40 до +55°C и имеют защиту от пыли и влаги по классу IP66, а также от удара по классу IK10.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

