Гибридный видеорегистратор RVI-HR16/64-4K на 16 аналоговых HD-камер или на 64 сетевых

Компания RVi Group представила новый гибридный видеорегистратор RVi-HR16/64-4K, к которому подключаются до 16 аналоговых камер видеонаблюдения формата HD-CVI, AHD или PAL с разрешением 1920х1080 (1080p), при скорости записи 25 к/с по каждому каналу. Кроме того, к видеорегистратору можно подключать IP-камеры. Это делается в режиме добавления к аналоговым каналам. Таким образом, при подключении 16 аналоговых камер максимальное количество IP-каналов будет равно 48, а при отсутствии подключённых аналоговых камер — 64.

Для подключения мониторов у видеорегистратора имеются два независимых видеовыхода HDMI, один из которых поддерживает разрешение 3840×2160 (формат 4К).

В новый видеорегистратор можно установить до восьми жёстких дисков ёмкостью до 8 Тбайт каждый. В архиве можно вести Smart-поиск по движению в заданной области, даже если запись велась непрерывно. Технология ANR позволяет автоматически пополнять архив в видеорегистраторе с SD-карты IP-камеры в случае разрыва и последующего восстановления связи.

Проверка жёстких дисков по технологии S.M.A.R.T. и контроль поверхности дисков выполняется в видеорегистраторе, без извлечения дисков и без стороннего ПО. Функция установки меток позволяет задавать комментарии в архиве. Это даёт возможность быстро вернуться к нужной метке, заданной заранее. Имеется детектор ухудшения качества изображения в архиве.

Видеорегистраторе RVI-HR16/64-4K поддерживает видеоаналитику, встроенную в IP-камеры. Кроме того, в нём реализоана собственная видеоналитика — обнаружение пересечения объектом линии и его вхождения в область, оставленных и исчезнувших предметов, поиск лиц.

Видеорегистратор аппаратно раскладывает изображение, получаемое от панорамной камеры с объективом «рыбий глаз», на различные виды панорам или сегментов. Функция SmartTrack обеспечивает интеллектуальную связь PTZ- и панорамной камеры — по команде оператора системы видеонаблюдения выполняется оперативной мониторинг выбранной области на изображении, получаемом от панорамной камеры.

Видеорегистратор имеет 16 аудиовходов, одн аудиовыход и 16 тревожных входов.

Как и все видеорегистраторы RVi, новая модель работает с клиент-серверным ПО «RVi Оператор» 2.1 и поддерживает функцию удалённого подключения через P2P-сервис.

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Компания: Эрви Групп (RVi Group) / RVi

