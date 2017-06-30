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Сетевой видеорегистратор O’ZERO NR-04141 — устройство на восемь 2-мегапиксельных IP-камер с поддержкой кодека H.265


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30.06.2017

Компания RVi Group объявила о начале продаж нового IP-видеорегистратора O’ZERO NR-04141.

Новое устройство пришло на смену IP-видеорегистратору O’ZERO NR-04140 и имеет по сравнению с ним несколько преимуществ. Главным отличием нового IP-видеорегистратора от предшественника стало то, что модель NR-04141 поддерживает одновременное подключение восьми IP-камер видеонаблюдения с разрешением по 2 мегапикселя каждая или четырёх IP-камер с максимальным разрешением по 5 мегапикселей. Допустимый для новинки входящий битрейт составляет 60 Мбит/с.

Сетевой видеорегистратор NR-04141 размещается в металлическом корпусе. В него может быть установлен один жёсткий диск ёмкостью до 6 Тбайт.

Для подключения мониторов у нового видеорегисторатора имеется видеовыход HDMI, а также разъём VGA, который отсутствовал у его предшественника. Возможное разрешение при отображении картинки — 3840×2160 (4K), 1920×1080, 1440×900, 1280×1024, 1280×720, 1024×768.

Записываемый видеорегистратором видеопоток может сжиматься самым современным кодеком H.265, что позволяет добиться существенной экономии ёмкости архива, а также снижения нагрузки на центральный процессор. Для достижения максимально экономного заполнения архива рекомендуется использовать сетевой видеорегистратор NR-04141 с IP-камерами видеонаблюдения O’ZERO разрешением 4 мегапикселя, поддерживающими кодек H.265.

Как и все IP-видеорегистраторы торговой марки O’ZERO, новое устройство имеет функцию быстрой конфигурации IP-камер. Она позволяет автоматически присваивать уникальные IP-адреса камерам при запуске системы. Это даёт возможность существенно снизить трудозатраты на пуско-наладку системы видеонаблюдения.

Мощность, потребляемая видеорегистратором без учета жёсткого диска, — не более 10 Вт. В комплект устройства входит источник питания на 12 В.

Для удалённой работы с IP-видеорегистратором можно использовать следующие сетевые инструменты: веб-интерфейс, программное обеспечение «RVi Оператор» 2.1, ПО vMEye для мобильных платформ Android и iOS, P2P-сервис.

Количество показов: 184
 
Компания:  Эрви Групп (RVi Group)

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