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Уличные 2-мегапиксельные IP-камеры O’ZERO NC-VD21 и NC-VD21P


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26.06.2017

Компания RVi Group сообщила о начале продаж двух новых IP-камер торговой марки O’ZERO — моделей NC-VD21 (2.8-12) и NC-VD21P (2.8-12). Они формируют изображение с разрешением Full HD при скорости 25 к/с. Данные устройства пришли на смену моделям NC-VD20 (2.8-12) и NC-VD20P (2.8-12), у которых при разрешении Full HD частота кадров составляет 15 к/с.

Новые камеры имеют конструкцию «шар в стакане». Они построены на КМОП-матрице размером 1/2,7 дюйма и процессоре HiSilicon 3516C. Формируемое камерами изображение сжимается кодеком H.264 и передаётся в двух потоках.

Главным различием двух новинок является то, что модель NC-VD21P (2.8-12) может получать питание по технологии PoE стандарта IEEE 802.3af, а модель NC-VD21 (2.8-12) — только по сети 12 В. При этом каждая из них потребляет из сети не более 5 Вт.

Обе новых IP-телекамеры оснащены ИК-подсветкой дальностью 40 метров. Они снабжены вариофокальным объективом, у которого фокусное расстояние меняется от 2,8 до 12 мм, а угол обзора — от 109 до 32°.

Переход камер между дневным и ночным режимами обеспечивает механический ИК-фильтр. Телекамеры имеют высокую чувствительность: в дневном режиме она составляет 0,1 лк / F1.2, а в ночном — 0,01 лк / F1.2. Повышение качества изображения, формируемого камерами, достигается с помощью цифровой функции «Широкий динамический диапазон» (DWDR), а также компенсации задней засветки (BLC).

Новинки имеют вандалостойкое исполнение и предназначены для использования на улице. Их защита от пыли и влаги соответствует классу IP66. Камеры корректно работают в диапазоне температур от -40 до +60°С. Диаметр корпуса каждой камеры — 133 мм, высота — 103 мм, вес — 630 г.

Удалённо работать с камерами можно из браузеров IE, Google Chrome, Firefox Mozilla и Opera, а также с помощью сетевого клиента «RVi Оператор» для ОС Windows 7 и 8. Кроме того, для подключения к ним подходят мобильные устройства под управлением ОС Android или iOS.

Дополнительную информацию о камерах сообщат специалисты компании RVi Group и дилеры RVi в регионах.

Количество показов: 243
 
Компания:  Эрви Групп (RVi Group)

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