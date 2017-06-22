Новые возможности 4-мегапиксельной IP-камеры RVi-IPC44 V.2

Компания RVi Group представила обновлённую модель 4-мегапиксельной IP-камеры видеонаблюдения RVi-IPC44 V.2. Новая камера построена на ПЗС-матрице Omnivison OV4689 и процессоре Ambarella S3LM55. Она формирует видеопоток с максимальным разрешением 4 мегапикселя (2688x1520) и транслирует его со скоростью 25 к/с. Фиксированный объектив, применяемый в камере, имеет фокусное расстояние 3,6 мм и обеспечивает угол обзора 87°.

Обновленная элементная база камеры позволяет сжимать изображение кодеками H.264+, H.265 и H.265+. Все они обеспечивают более эффективное сжатие, чем кодек H.264, при сохранении высокого качества изображения.

Ценной функцией новой IP-видеокамеры является возможность формировать и транслировать в сеть три видеопотока с различными параметрами. Она будет полезна, например, если необходимо одновременно записывать изображение на видеорегистратор с максимальным разрешением, отображать его на мониторе со средним разрешением и просматривать с мобильного устройства с минимальным разрешением.

В обновленной модели RVi-IPC44 V.2 увеличилась дальность адаптивной ИК-подсветки, которая составляет теперь 40 метров. Электромеханический ИК-фильтр обеспечивает переключение между дневным режимом, в котором цвета точно передаются в условиях хорошей освещённости, и ночным, дающим высокую чувствительность при слабом освещении.

Наличие у камеры аппаратной функции «Широкий динамический диапазон» (WDR) позволяет получить качественное изображение при резких перепадах освещённости. Новинка оснащена встроенными алгоритмами видеоанализа изображения. В их числе — обнаружение пересечения линии или границ области, оставленных предметов и изменения сцены, а также детектор лиц.

Еще одним новшеством в IP-камере RVi-IPC44 V.2 стала поддержка SD-карт ёмкостью до 128 Гбайт. При этом функция ANR, которая поддерживается всей линейкой IP-видеорегистраторов RVi формата 4К, позволяет в случае разрыва связи после её восстановления перегружать архив с SD-карты камеры в видеорегистратор.

Питание подаётся на IP-камеру от источника постоянного тока 12 В либо по технологии PoE в соответствии со стандартом IEEE 802.3af. Защита камеры от пыли и влаги соответствует классу IP67, что позволяет устанавливать её как внутри помещения, так и на улице. Диапазон рабочих температур IP-камеры — от -40 до +60°С.

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Компания: Эрви Групп (RVi Group) / RVi

