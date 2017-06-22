 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Услуги размещения
Пресс-релизы компаний
PR-статьи
Истории успеха
Технологии
Решения
Реклама
Добавить пресс-релиз или статью

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новые возможности 4-мегапиксельной IP-камеры RVi-IPC44 V.2


Добавить пресс-релиз или статью Добавить
пресс-релиз
или статью
22.06.2017

Компания RVi Group представила обновлённую модель 4-мегапиксельной IP-камеры видеонаблюдения RVi-IPC44 V.2. Новая камера построена на ПЗС-матрице Omnivison OV4689 и процессоре Ambarella S3LM55. Она формирует видеопоток с максимальным разрешением 4 мегапикселя (2688x1520) и транслирует его со скоростью 25 к/с. Фиксированный объектив, применяемый в камере, имеет фокусное расстояние 3,6 мм и обеспечивает угол обзора 87°.

Обновленная элементная база камеры позволяет сжимать изображение кодеками H.264+, H.265 и H.265+. Все они обеспечивают более эффективное сжатие, чем кодек H.264, при сохранении высокого качества изображения.

Ценной функцией новой IP-видеокамеры является возможность формировать и транслировать в сеть три видеопотока с различными параметрами. Она будет полезна, например, если необходимо одновременно записывать изображение на видеорегистратор с максимальным разрешением, отображать его на мониторе со средним разрешением и просматривать с мобильного устройства с минимальным разрешением.

В обновленной модели RVi-IPC44 V.2 увеличилась дальность адаптивной ИК-подсветки, которая составляет теперь 40 метров. Электромеханический ИК-фильтр обеспечивает переключение между дневным режимом, в котором цвета точно передаются в условиях хорошей освещённости, и ночным, дающим высокую чувствительность при слабом освещении.

Наличие у камеры аппаратной функции «Широкий динамический диапазон» (WDR) позволяет получить качественное изображение при резких перепадах освещённости. Новинка оснащена встроенными алгоритмами видеоанализа изображения. В их числе — обнаружение пересечения линии или границ области, оставленных предметов и изменения сцены, а также детектор лиц.

Еще одним новшеством в IP-камере RVi-IPC44 V.2 стала поддержка SD-карт ёмкостью до 128 Гбайт. При этом функция ANR, которая поддерживается всей линейкой IP-видеорегистраторов RVi формата 4К, позволяет в случае разрыва связи после её восстановления перегружать архив с SD-карты камеры в видеорегистратор.

Питание подаётся на IP-камеру от источника постоянного тока 12 В либо по технологии PoE в соответствии со стандартом IEEE 802.3af. Защита камеры от пыли и влаги соответствует классу IP67, что позволяет устанавливать её как внутри помещения, так и на улице. Диапазон рабочих температур IP-камеры — от -40 до +60°С.

Количество показов: 282
 
Компания:  Эрви Групп (RVi Group) / RVi

Последние публикации компании:

Новости

Передний край

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.

Цветное изображение при низкой освещённости
Цветное изображение при низкой освещённости в камерах видеонаблюдения на чипсете Wisenet 5
Новые камеры видеонаблюдения Wisenet X обеспечивают цветное изображение даже при низкой освещённости. Это обусловлено тем, что новый чипсет Wisenet 5, который применяется в данных телекамерах, строится по принципу «система на кристалле» и потому позволяет более эффективно фиксировать свет, падающий на матрицу.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

Defocus Detection — обнаружение расфокусировки камеры видеонаблюдения
Defocus Detection
Функция Defocus Detection позволяет автоматически обнаружить расфокусировку камеры видеонаблюдения. При использовании этой функции оператор сразу получает уведомление в случае, если у телекамеры сбивается фокус.

«Антитуман» — восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Антитуман - восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Дождь, снег, туман и дым серьёзно осложняют работу системы видеонаблюдения и могут сделать изображение бесполезным. Минимизировать их воздействие и восстановить контрастность и чёткость картинки позволяет функция «Антитуман», которая реализована в уличных камерах компании Hanwha Techwin.


Hits 48523353
13097
Hosts 4441034
633
Visitors 8206174
1848

36

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582