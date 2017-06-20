Новая мультиформатная скоростная купольная камера видеонаблюдения Smartec STC-HDT3918

Компания «Смартек Секьюрити» представила новую уличную мультиформатную поворотную камеру Smartec STC-HDT3918. Камера может работать в одном из двух аналоговых форматов высокой чёткости — HD-TVI или AHD — либо формировать композитный видеосигнал стандарта 960H.

Новая камера видеонаблюдения построена на 2-мегапиксельной КМОП-матрице Sony Starvis размером 1/2,8 дюйма. Она обеспечивает высокую чувствительность и точную цветопередачу при эксплуатации в сложных условиях, например при наблюдении за удалёнными объектами и при слабой освещённости зоны обзора.

Изображение формата HD-TVI или AHD передаётся из камеры без промежуточного усиления на большое расстояние — до 600 м в случае использования кабеля RG6/U. Поддержка стандартного аналогового композитного видеосигнала позволяет подключать камеру к видеорегистраторам предыдущих поколений — стандартов 960H и 720H. Формат сигнала переключается джойстиком OSD-меню.

Чувствительность камеры в дневном режиме — 0,35 лк, в чёрно-белом — 0,013 лк. Переход между ними обеспечивает механически отключаемый ИК-фильтр.

При активации функции широкого динамического диапазона (WDR) кадры формируются в КМОП-матрице камеры со скоростью 60 к/с. Два последовательных кадра объединяются, и итоговый видеопоток со скоростью 30 к/с содержит сбалансированное по яркости изображение с динамическим диапазоном 120 дБ.

Функция адаптивного цифрового шумоподавления, построенная на технологиях 2D-DNR и 3D-DNR, с анализом смежных кадров, позволяет получить более качественное изображение в условиях пониженной освещённости. Повысить разборчивость изображения помогают также цифровая стабилизация и повышение контрастности в условиях тумана.

Непрерывное панорамирование на 360° и наклон в пределах от 0 до 180° камера выполняет со скоростью до 380 град/с. Набор PTZ-функций камеры включает в себя 240 предустановок и 8 туров. Высокую детализацию изображения обеспечивают 20-кратное оптическое увеличение и 16-кратное цифровое.

Детектор движения на восемь зон, имеющийся в телекамере, позволяет обнаруживать объекты в зоне видеоконтроля. К четырём тревожным входам камеры могут быть подключены датчики, к двум выходам — реле, например для управления освещением.

Камера STC-HDT3918 помещена в алюминиевый кожух, который даёт защиту от пыли и влаги по классу IP66. Конструкция камеры позволяет устанавливать её на потолок, а при использовании кронштейна — на стену.

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Компания: Смартек Секьюрити / Smartec

