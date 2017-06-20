«Покупай RVi — подарки получай» — акция для монтажных организаций с суперпризами!

20.06.2017
Уважаемые специалисты монтажных организаций!
Компания RVi Group рада сообщить о запуске акции «Покупай RVi — подарки получай!» в рамках программы лояльности для монтажных организаций RViGroup PROMO.
Приобретите с 19.06.2017 по 31.12.2017 оборудование RVi, участвующее в акции и получите ценные призы!
Как получить подарок:
- Приобрести оборудование RVi, участвующее в акции.
- Пройти регистрацию на сайте rvigroup.promo* и зарегистрировать приобретенный продукт.
- Накопить от 300 баллов за период проведения акции.
- Выбрать понравившийся подарок**, соответствующий количеству накопленных баллов, и получить подтверждение на свою почту.
- Получить подарок у выбранного ранее партнера RVi по окончании акции.
* При регистрации необходимо достоверно заполнить все поля формы.
** Организаторы акции оставляют за собой право предложить участникам аналогичный подарок
Внимание!
3 участника, набравшие наибольшее количество баллов за весь период проведения акции (с 19.06.2016 по 31.12.2017) получат суперпризы.
Уважаемые участники, вы сможете получить подарки у выбранных вами дилеров RVi в период с 1 по 28 февраля 2018 года.
В акции принимает участие оборудование, имеющее специальную наклейку на упаковочной коробке.
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Компания:
Эрви Групп (RVi Group)