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Газета "Security News" / Под знаком PR / Реклама

«Покупай RVi — подарки получай» — акция для монтажных организаций с суперпризами!


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20.06.2017

Уважаемые специалисты монтажных организаций!

Компания RVi Group рада сообщить о запуске акции «Покупай RVi — подарки получай!» в рамках программы лояльности для монтажных организаций RViGroup PROMO.

Приобретите с 19.06.2017 по 31.12.2017 оборудование RVi, участвующее в акции и получите ценные призы!

Как получить подарок:

  1. Приобрести оборудование RVi, участвующее в акции.
  2. Пройти регистрацию на сайте rvigroup.promo* и зарегистрировать приобретенный продукт.
  3. Накопить от 300 баллов за период проведения акции.
  4. Выбрать понравившийся подарок**, соответствующий количеству накопленных баллов, и получить подтверждение на свою почту.
  5. Получить подарок у выбранного ранее партнера RVi по окончании акции.

* При регистрации необходимо достоверно заполнить все поля формы.

** Организаторы акции оставляют за собой право предложить участникам аналогичный подарок

Внимание!

3 участника, набравшие наибольшее количество баллов за весь период проведения акции (с 19.06.2016 по 31.12.2017) получат суперпризы.

Уважаемые участники, вы сможете получить подарки у выбранных вами дилеров RVi в период с 1 по 28 февраля 2018 года.

В акции принимает участие оборудование, имеющее специальную наклейку на упаковочной коробке.

Количество показов: 338
 
Компания:  Эрви Групп (RVi Group)

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