Hanwha Techwin представляет цилиндрическую камеру видеонаблюдения XNO-6120R серии Wisenet X с 12-кратным трансфокатором

Новую камеру видеонаблюдения Wisenet XNO-6120R представила компания Hanwha Techwin. Она снабжена встроенным 12-кратным трансфокатором, имеет цилиндрическое исполнение и предназначена для использования на улице.

Новинка входит в продуктовую серию Wisenet X. Камеры этой серии основаны на едином чипсете Wisenet 5, построенном по принципу «система на кристалле» (SoC), что обеспечивает высокое качество изображения, быстродействие и передовой функционал.

КМОП-матрица, которая используется в камере, имеет размер 1/2,8 дюйма и прогрессивную развёртку. Она формирует 2-мегапиксельное изображение при высокой частоте — 60 к/с. Поддерживается многопотоковая передача. Изображение сжимается самым современным кодеком H.265, а также традиционными H.264 и MJPEG. Кроме того, как и в других камерах серии Wisenet X, эффективность сжатия дополнительно повышается за счёт использования фирменной технологии WiseStream II.

Функция «день/ночь» обеспечивается в новой камере с помощью механического ИК-фильтра. Фокусное расстояние объектива меняется от 5,2 до 62,4 мм. При широких углах обзора искажения на краях кадра исправляются с помощью функции Lens Distortion Correction. Брать под наблюдение узкие проходы помогает функция Hallway View. Встроенная ИК-подсветка имеет дальность 70 м.

Ещё одним достоинством серии Wisenet X, реализованным в камере XNO-6120R, является возможность расширить динамический диапазон до 150 дБ. Эта функция обеспечивается аппаратным способом, за счёт объединения четырёх последовательных кадров с разной выдержкой. К числу преимуществ новой серии относится и цифровая стабилизация изображения.

Значительно усиливает возможности камеры наличие у неё функций видеоаналитики. К ним относятся обнаружение исчезнувших и оставленных предметов, пересечения виртуальной линии, входа объекта в заданную область и выхода из неё, движения в заданном направлении, пребывания в выделенном участке сверх определённого времени, тумана. Выполняется детектирование движения и наличия лиц в кадре, звуков определённого типа, попыток выведения камеры из строя.

С помощью разъёма USB угол обзора камеры можно настраивать через смартфон. Камера имеет два слота для установки карт microSD суммарной ёмкостью до 512 Гбайт.

Питание новинки организуется по технологии PoE либо от источника переменного тока 24 В или постоянного 12 В. Рабочий диапазон температур камеры — от -40 до +55°C. Её защита от пыли и влаги соответствует классу IP67, от удара — IK10.

Количество показов: 59



Компания: WiseNet / Hanwha Techwin

