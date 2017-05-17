 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Услуги размещения
Пресс-релизы компаний
PR-статьи
Истории успеха
Технологии
Решения
Реклама
Добавить пресс-релиз или статью

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новый IP-видеорегистратор RVI-IPN16/4-4K V.2 с кодеком H.265 и записью в формате 4К


Добавить пресс-релиз или статью Добавить
пресс-релиз
или статью
17.05.2017

Расширение линейки IP-видеорегистраторов с поддержкой разрешения 4К продолжает компания RVi Group. Она представила новую 16-канальную модель RVI-IPN16/4-4K V.2, которая записывает изображение с разрешением до 8 мегапикселей (4096х2160) по каждому из каналов. Суммарный входной битрейт для нового устройства может достигать 200 Мбит/с.

Экономно записывать столь большие объёмы информации помогает использование в новом видеорегистраторе наиболее передового кодека H.265. Кроме того, с помощью новинки можно создавать системы видеонаблюдения, в которых сочетается использование форматов сжатия H.265 и H.264.

В новый IP-видеорегистратор устанавливается до четырёх жёстких дисков ёмкостью до 6 Тбайт каждый. Таким образом, суммарный внутренний архив может быть доведён до 24 Тбайт.

Просмотр изображения, которое записывается в новом устройстве, выполняется через мониторы, подключаемые к видеовыходам HDMI и VGA. При этом возможно одновременное воспроизведение всех 16 каналов. Запись звука и двунаправленная связь оператора с объектом производится через аудиовход и аудиовыход, которыми снабжена новинка. Модель RVI-IPN16/4-4K V.2 оснащена также 16 тревожными входами и четырьмя тревожными выходами.

Для организации удалённого, централизованного рабочего места оператора в системе, построенной на новом видеорегистраторе, можно использовать бесплатное клиент-серверное программное обеспечение RVi Оператор.

В число важных возможностей нового видеорегистратора входит также видеоаналитика в архиве (Smart Play). Эта функция позволяет находить фрагменты архива по задаваемым критериям. В случае потери соединения с камерами технология ANR обеспечивает восстановление централизованного архива в видеорегистраторе из локального архива телекамеры, ведущегося на SD-карте.

Поиск в архиве может производиться по движению в заданной области при настроенной постоянной записи. Для быстрого возвращения к определённому месту в архиве используются метки, которые ставятся заранее. Поддерживается видеоаналитика на основе детектирования лиц, выполняемого в камерах.

Ещё одной полезной функцией является проверка жёстких дисков на наличие битых секторов, производимая без использования стороннего ПО. Через видеорегистратор осуществляется также обновление прошивок камер.

Корпус устройства имеет размер 1.5U. Оно может устанавливаться в стойку 19 дюймов.

Количество показов: 2
 
Компания:  Эрви Групп (RVi Group) / RVi

Передний край

ВОРЫ-ДОМУШНИКИ РАССКАЗАЛИ...

Воров-домушников, содержащихся в исправительных учреждениях, расспросили об их методах и о том, какие охранные системы сдерживают их. Преступники рассказали, как они проникали в дома, что искали, что их привлекало и что отпугивало. Бывшие злоумышленники теперь дают советы о том, как люди могут защитить свои жилища.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

WiseStream — повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
WiseStream - повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
Фирменная технология WiseStream от компании Hanwha Techwin применяется совместно с кодеком H.264 или H.265. Она обеспечивает более высокую степень сжатия изображения. Когда в кадре возникает движение, WiseStream сохраняет высокое качество изображения, а когда движение исчезает, — понижает битрейт.

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
WiseStream II - максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
В новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin аппаратная функция WDR основана на объединении четырёх, а не двух последовательных кадров. В результате достигается более глубокая проработка изображения, его высокое качество и информативность.

Улучшенный детектор движения — возможность исключить ложные тревоги
Улучшенный детектор движения - возможность исключить ложные тревоги
В передовых камерах компании Hanwha Techwin применяется улучшенный механизм детектирования движения. Он позволяет максимально повысить безошибочность обнаружения движущихся объектов и до предела снизить число ложных тревог.


Hits 47430889
15589
Hosts 4379753
906
Visitors 8055580
2335

71

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582