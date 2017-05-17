Новый IP-видеорегистратор RVI-IPN16/4-4K V.2 с кодеком H.265 и записью в формате 4К

Расширение линейки IP-видеорегистраторов с поддержкой разрешения 4К продолжает компания RVi Group. Она представила новую 16-канальную модель RVI-IPN16/4-4K V.2, которая записывает изображение с разрешением до 8 мегапикселей (4096х2160) по каждому из каналов. Суммарный входной битрейт для нового устройства может достигать 200 Мбит/с.

Экономно записывать столь большие объёмы информации помогает использование в новом видеорегистраторе наиболее передового кодека H.265. Кроме того, с помощью новинки можно создавать системы видеонаблюдения, в которых сочетается использование форматов сжатия H.265 и H.264.

В новый IP-видеорегистратор устанавливается до четырёх жёстких дисков ёмкостью до 6 Тбайт каждый. Таким образом, суммарный внутренний архив может быть доведён до 24 Тбайт.

Просмотр изображения, которое записывается в новом устройстве, выполняется через мониторы, подключаемые к видеовыходам HDMI и VGA. При этом возможно одновременное воспроизведение всех 16 каналов. Запись звука и двунаправленная связь оператора с объектом производится через аудиовход и аудиовыход, которыми снабжена новинка. Модель RVI-IPN16/4-4K V.2 оснащена также 16 тревожными входами и четырьмя тревожными выходами.

Для организации удалённого, централизованного рабочего места оператора в системе, построенной на новом видеорегистраторе, можно использовать бесплатное клиент-серверное программное обеспечение RVi Оператор.

В число важных возможностей нового видеорегистратора входит также видеоаналитика в архиве (Smart Play). Эта функция позволяет находить фрагменты архива по задаваемым критериям. В случае потери соединения с камерами технология ANR обеспечивает восстановление централизованного архива в видеорегистраторе из локального архива телекамеры, ведущегося на SD-карте.

Поиск в архиве может производиться по движению в заданной области при настроенной постоянной записи. Для быстрого возвращения к определённому месту в архиве используются метки, которые ставятся заранее. Поддерживается видеоаналитика на основе детектирования лиц, выполняемого в камерах.

Ещё одной полезной функцией является проверка жёстких дисков на наличие битых секторов, производимая без использования стороннего ПО. Через видеорегистратор осуществляется также обновление прошивок камер.

Корпус устройства имеет размер 1.5U. Оно может устанавливаться в стойку 19 дюймов.

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Компания: Эрви Групп (RVi Group) / RVi

