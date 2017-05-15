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Новый 8-канальный IP-видеорегистратор RVi-IPN8/1


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15.05.2017

Компания RVi Group представила новый восьмиканальный IP-видеорегистратор RVi-IPN8/1L. Он пополнил линейку бюджетных устройств торговой марки RVi.

Новый видеорегистратор обеспечивает запись видеопотока с максимальным разрешением 6 мегапикселей (3072х2048). Максимальный суммарный входной битрейт составляет 80 Мбит/с. Этого более чем достаточно для записи 4-мегапиксельного (2048х1536) изображения одновременно по всем каналам с максимальными настройками качества изображения и с максимальной скоростью 25 к/с на каждый канал.

Для подключения мониторов у сетевого видеорегистратора RVi-IPN8/1L имеется по одному видеовыходу VGA и HDMI. Через каждый из них можно воспроизводить одновременно все восемь каналов.

Чтобы выполнять в IP-видеорегистраторе RVi-IPN8/1L запись изображения, к нему можно подключить один жёсткий диск ёмкостью до 6 Тбайт. Применяемый в устройстве интеллектуальный кодек H.264+ обеспечивает эффективное сжатие видеопотока при сохранении высокого качества. Он позволяет гораздо экономнее заполнять архив, чем традиционный кодек H.264. Помимо этого, запись может производиться в формате H.264 и MJPEG.

Наличие у видеорегистратора одного аудиовхода и одного аудиовыхода даёт возможность организовать двунаправленные переговоры между оператором и местом установки камеры. У новинки имеются также два интерфейса USB и один порт RJ-45 (10/100 Мбит/с).

Используя бесплатное профессиональное программное обеспечение «RVi Оператор», можно организовать удалённое, централизованное рабочее место оператора. Индивидуальная настройка прав доступа позволяет разграничить использование видеорегистратора между несколькими операторами.

Новый видеорегистратор имеет миниатюрные размеры — 205х205х45 мм — и вес всего лишь 0,5 кг без жёсткого диска. Он потребляет 2,4 Вт, также без учёта жёсткого диска.

Больше информации о новом IP-видеорегистраторе, а также о других продуктах марки RVi, могут дать специалисты компании RVi Group. Кроме того, обращаться с подобными вопросами можно к дилерам RVi в регионах.

Количество показов: 201
 
Компания:  Эрви Групп (RVi Group) / RVi

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