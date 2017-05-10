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Мультиформатная аналоговая камера видеонаблюдения «четыре в одном» RVi-HDC421 (3.6)


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10.05.2017

Очередную мультиформатную новинку — уличную камеру видеонаблюдения RVi-HDC421 (3.6) с фиксированным объективом с фокусным расстоянием 3,6 мм — представила компания RVi Group. Камера имеет стандартное исполнение и представляет собой устройство типа «четыре в одном» — она работает в аналоговых форматах передачи данных HD-CVI, HD-TVI, AHD и PAL.

Новая камера аналогична двум другим уличным мультиформатным камерам, которые компания RVi Group выпустила совсем недавно. Это камера стандартного исполнения RVi-HDC421 и купольная вандалостойкая RVi-HDC321V. В отличие от модели RVi-HDC421 (3.6), они имеют вариофокальный объектив.

Для перевода камеры видеонаблюдения RVi-HDC421 (3.6) из одного стандарта в другой необходим контролер RVi-UTC01. Это устройство включается в разрыв коаксиального кабеля. Оно предназначено для переключения между форматами HD-CVI, HD-TVI, AHD и PAL. Контроллер работает от двух батареек типа AAA, которые не входят в комплект камеры, и снабжён световыми индикаторами.

КМОП-матрица размером 1/2,7 дюйма, на которой построена новая камера, формирует изображение с разрешением 2 мегапикселя (1920х1080). Оно транслируется со скоростью 25 к/с. В темноте работу телекамеры обеспечивает ИК-подсветка, имеющая дальность 20 метров. Для переключения между дневным и ночным режимами используется электромеханический фильтр.

В аналоговых форматах высокой чёткости HD-CVI, HD-TVI и AHD изображение передаётся без сжатия и задержки. Дальность передачи сигнала может достигать при этом 500 метров при использовании кабеля РК-75-5.

В базовой настройке камера работает в формате HD-CVI. В ассортименте изделий торговой марки RVi имеется большой выбор HD-CVI-видеорегистраторов, на основе которых можно строить малые и средние систем видеонаблюдения.

Одна из функций камеры — «Цифровой широкий динамический диапазон» (DWDR). В новинке используется также «Компенсация задней засветки» (BLC) и «Компенсация яркой засветки» (HLC).

Защита камеры RVi-HDC421 (3.6) от пыли и влаги соответствует классу IP67. Рабочий диапазон температур — от -40 до +60°С. Камера совместима с монтажной коробкой RVi-MB3.

Количество показов: 266
 
Компания:  Эрви Групп (RVi Group) / RVi

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