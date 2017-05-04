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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новые мультиформатные камеры видеонаблюдения RVi — HD-CVI, HD-TVI, AHD и PAL


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04.05.2017

Компания RVi Group представила две мультиформатных камеры видеонаблюдения, которые работают по принципу «четыре в одном». Это первые подобные камеры в ассортименте изделий марки RVi. Они поддерживают все основные аналоговые стандарты передачи данных — HD-CVI, HD-TVI, AHD и PAL. Выпущены две уличных модели — камера стандартного исполнения RVi-HDC421 и купольная вандалостойкая RVi-HDC321V.

В базовой настройке новинки работают в формате HD-CVI. Для их перевода из одного стандарта в другой необходимо использовать контролер RVi-UTC01, который приобретается отдельно. Питание контроллер получает от двух батареек типа ААА, которые в комплект поставки не входят.

Данные камеры можно устанавливать независимо от того, в каком формате — HD-CVI, HD-TVI, AHD или PAL — работает цифровой видеорегистратор, установленный на объекте. В связи с этим они найдут широкое применение там, где необходимо расширить или обновить существующую аналоговую систему видеонаблюдения.

Обе новых телекамеры построены на базе матрицы SONY Exmor IMX323 размером 1/2,9 дюйма. Они формируют изображение с разрешением 2 мегапикселяп (1920х1080). Новинки оснащены наиболее универсальным вариофокальным объективом — его фокусное расстояние меняется в пределах от 2,7 до 12 мм. Он помогает решить большинство задач при организации систем видеонаблюдения на различных объектах.

Работу камер в темноте обеспечивает встроенная ИК-подсветка. В модели RVi-HDC321V её дальность составляет 30 м, в модели RVi-HDC421 — 60 м. Функция «день/ночь» реализована в камерах с помощью электромеханического фильтра.

При использовании форматов высокой чёткости HD-CVI, HD-TVI и AHD видеосигнал может транслироваться из новых камер на расстояние до 500 метров в случае использования кабеля РК-75-5.

Новые HD-видеокамеры имеют защиту от пыли и влаги по классу IP67 и могут эксплуатироваться в диапазоне температур от -40° до +60°С. Модель RVi-HDC321V имеет защиту от проявлений вандализма по классу IK10.

Модель RVi-HDC421 может использоваться вместе с монтажной коробкой RVi-MB3, а RVi-HDC321V — c настенным кронштейном RVi-BW3.

Количество показов: 343
 
Компания:  Эрви Групп (RVi Group) / RVi

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