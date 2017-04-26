Новая двухмегапиксельная уличная IP-камера RVi-IPC42SV.2

Компания RVi Group представила новую цилиндрическую уличную IP-камеру видеонаблюдения RVi-IPC42S V.2 с 2-мегапиксельным разрешением. Она пришла на смену модели RVi-IPC42LS. Основные отличия новинки от предшественницы — наличие смарт-кодека H.264+ и широкий угол обзора.

В основе новой IP-видеокамеры лежит матрица Aptina AR0230, которая формирует видеопоток с максимальным разрешением 1920х1080 и скоростью трансляции 25 к/с. Камера оснащена фиксированным мегапиксельным объективом с фокусным расстоянием 2,8 мм, который обеспечивает достаточно широкий угол обзора — 101°.

Благодаря поддержке формата сжатия H.264+ в новой сетевой камере обеспечивается более эффективное сжатие изображение, чем то, которое даёт кодек H.264. При этом после сжатия видеопотока сохраняется высокое качество изображения.

Круглосуточное видеонаблюдение на объекте обеспечивает имеющаяся у новинки функция «день/ночь», построенная на использовании электромеханического ИК-фильтра. За счёт этого достигается точная передача цветов в условиях хорошей освещённости и высокая чувствительность при слабом освещении. В полной темноте IP-камера получает разборчивое изображение с помощью встроенной в неё умной ИК-подсветки дальностью 30 метров.

Повысить качество формируемого камерой изображения позволяет наличие у неё функций «Цифровой широкий динамический диапазон» (DWDR), «Компенсация встречной засветки» (BLC) и «Компенсация яркой засветки» (HLC). Шумоподавление строится в камере на основе технологии 3D-DNR.

Организовать эффективную работу IP-видеокамеры RVi-IPC42S V.2 в сети поможет новое бесплатное клиент-серверное программное обеспечение «RVi Оператор 2.1». С программным обеспечением сторонних производителей камера интегрируется по протоколу ONVIF.

Модель RVi-IPC42S V.2 имеет защиту от пыли и влаги по высокому классу IP67. Она рассчитана на эксплуатацию в диапазоне рабочих температур от -40 до +60°С. Питание камера получает от источника постоянного тока 12 В либо от сетевого коммутатора, по технологии PoE (IEEE802.3af).

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Компания: Эрви Групп (RVi Group) / RVi

