 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Услуги размещения
Пресс-релизы компаний
PR-статьи
Истории успеха
Технологии
Решения
Реклама
Добавить пресс-релиз или статью

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новая двухмегапиксельная уличная IP-камера RVi-IPC42SV.2


Добавить пресс-релиз или статью Добавить
пресс-релиз
или статью
26.04.2017

Компания RVi Group представила новую цилиндрическую уличную IP-камеру видеонаблюдения RVi-IPC42S V.2 с 2-мегапиксельным разрешением. Она пришла на смену модели RVi-IPC42LS. Основные отличия новинки от предшественницы — наличие смарт-кодека H.264+ и широкий угол обзора.

В основе новой IP-видеокамеры лежит матрица Aptina AR0230, которая формирует видеопоток с максимальным разрешением 1920х1080 и скоростью трансляции 25 к/с. Камера оснащена фиксированным мегапиксельным объективом с фокусным расстоянием 2,8 мм, который обеспечивает достаточно широкий угол обзора — 101°.

Благодаря поддержке формата сжатия H.264+ в новой сетевой камере обеспечивается более эффективное сжатие изображение, чем то, которое даёт кодек H.264. При этом после сжатия видеопотока сохраняется высокое качество изображения.

Круглосуточное видеонаблюдение на объекте обеспечивает имеющаяся у новинки функция «день/ночь», построенная на использовании электромеханического ИК-фильтра. За счёт этого достигается точная передача цветов в условиях хорошей освещённости и высокая чувствительность при слабом освещении. В полной темноте IP-камера получает разборчивое изображение с помощью встроенной в неё умной ИК-подсветки дальностью 30 метров.

Повысить качество формируемого камерой изображения позволяет наличие у неё функций «Цифровой широкий динамический диапазон» (DWDR), «Компенсация встречной засветки» (BLC) и «Компенсация яркой засветки» (HLC). Шумоподавление строится в камере на основе технологии 3D-DNR.

Организовать эффективную работу IP-видеокамеры RVi-IPC42S V.2 в сети поможет новое бесплатное клиент-серверное программное обеспечение «RVi Оператор 2.1». С программным обеспечением сторонних производителей камера интегрируется по протоколу ONVIF.

Модель RVi-IPC42S V.2 имеет защиту от пыли и влаги по высокому классу IP67. Она рассчитана на эксплуатацию в диапазоне рабочих температур от -40 до +60°С. Питание камера получает от источника постоянного тока 12 В либо от сетевого коммутатора, по технологии PoE (IEEE802.3af).

Количество показов: 
 
Компания:  Эрви Групп (RVi Group) / RVi

Последние публикации компании:

Новости

Передний край

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Face Detection — технология обнаружения лица человека
Face Detection - технология обнаружения лица человека
При настройке системы видеонаблюдения на автоматическую реакцию на тревожные события одним из наиболее эффективных инструментов может стать обнаружение лица человека в кадре. Компания Hanwha Techwin встраивает функцию Face Detection в выпускаемые ею камеры.

«Антитуман» — восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Антитуман - восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Дождь, снег, туман и дым серьёзно осложняют работу системы видеонаблюдения и могут сделать изображение бесполезным. Минимизировать их воздействие и восстановить контрастность и чёткость картинки позволяет функция «Антитуман», которая реализована в уличных камерах компании Hanwha Techwin.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

Открытая платформа — основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Открытая платформа - основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Камеры Hanwha Techwin обеспечивают открытую платформу, на которой разработчики ПО могут создавать приложения, расширяющие функционал системы видеонаблюдения видеоаналитикой.

Анализ потоков покупателей в ритейле

Две новых IP-камеры для ритейла выпустила компания Hanwha Techwin в сотрудничестве с компанией Facit, разработчиком ПО. Одна новинка строит тепловую карту присутствия покупателей в торговом зале, другая — подсчитывает людей, пересекающих линию.


Hits 46922966
10719
Hosts 4350732
862
Visitors 7983974
1805

51

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582