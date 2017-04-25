Биометрический считыватель WiseNet BioEntry W2 представляет Hanwha Techwin

Биометрический считыватель WiseNet BioEntry W2 представила компания Hanwha Techwin. Он обеспечивает надёжное считывание отпечатков пальцев в системе контроля и управления доступом. Поставки систем СКУД под торговой маркой Wisenet на рынок безопасности стали новым направлением деятельности компании.

Новое устройство выступает одновременно в качестве считывателя отпечатков пальцев и проксимити-карт, работающих на частоте 13,36 МГц. Для считывания отпечатков пальцев в нём применяется передовой оптический сенсор, в котором используются современные алгоритмы считывания и преобразования рисунков отпечатков пальцев. Обработку получаемой информации выполняет процессор Quad Core с тактовой частотой 1,2 ГГц, использующий флэш-память ёмкостью 2 Гбайт и RAM на 256 Мбайт. Максимальное число пользователей, идентификационные данные которых можно завести в считыватель — 500 тысяч.

Важным достоинством считывателя BioEntry W2 является использование в нём передовой технологии проверки предъявляемого пальца на «живость». Такой контроль позволяет исключить обман системы контроля доступа, который злоумышленники могут совершать, прикладывая к сканеру муляж пальца, изготовленный из силикона, резины и других материалов.

Высокая надёжность технологии LFD (Live Finger Detection — «Обнаружение живого пальца»), применяемой в новом считывателе, определяется тем, что она основана на трёх независимых друг от друга методах проверки. Динамический анализ позволяет проверить, как меняется во времени рисунок прикладываемого к сканеру отпечатка — характер этого изменения различен для настоящего и «фейкового» пальца. «Анализ ненатуральности» выявляет признаки поддельного отпечатка — неестественные границы, белые и чёрные пузыри на рисунке, «неправильную» гистограмму яркостей. Третий способ сравнения основан на двойной подсветке пальца — сбоку и снизу. В настоящем пальце свет проходит сквозь кожу и затем попадает назад в сканер, а в случае муляжа этого не происходит.

Считыватель поддерживает карты стандартов iCLASS SE, MIFARE Classic, DESFire EV1 и Felica CSN. В систему контроля доступа данные передаются из него по протоколу Wiegand.

Ещё одно преимущество считывателя BioEntry W2 состоит в том, что он работает как в помещении, так и на улице. Его защита от пыли и влаги соответствует классу IP67. Питание новинка может получать по технологии PoE.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

