Видеоаналитика в камерах видеонаблюдения — пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени

Одной из сложно реализуемых функций видеоаналитики является обнаружение подвижного объекта, находящегося в выделенной области сверх заданного времени. Эта задача — крайне актуальная. Вовремя обнаруживать такую ситуацию важно и при охране различных объектов, и, в меньшей степени, при мониторинге городской среды.

В современной видеоаналитике должное развитие получило автоматическое слежение за движущимся объектом. Одна из ситуаций, которую не без оснований можно считать подозрительной, состоит в том, что такой объект прекращает движение и длительное время находится в одном месте. Человек, который без видимой причины где-то остановился, может и не иметь недобрых намерений. Однако служба безопасности того объекта, около которого это происходит, вправе обратить на него внимание и обязана предусмотреть вариант, в котором этот человек имеет злой умысел по отношению к тому, что данная служба охраняет.

За подобной ситуацией в видеоаналитике закрепился термин «праздношатание», происходящий от его английского эквивалента Loitering. Само это слово должно было бы относиться, скорее, к внешне бесцельному перемещению человека «взад-вперёд» на ограниченной территории. Однако в видеоаналитике так обозначают функцию автоматического обнаружения объекта, который долго находится на одном месте, а не «слоняется» или «блуждает».

Автоматическое обнаружение пребывания объекта в выделенной области сверх заданного времени — сложная задача. Система должна постоянно следить за каждым объектом в кадре. Пользователь задаёт участок в кадре и время, в течение которого каждый объект может находиться в пределах этого участка. Если время превышено, подаётся сигнал тревоги. Как и другие интеллектуальные функции системы видеонаблюдения, эта функция основана на анализе видеоизображения, который реализуется в процессоре камеры.

Полноценную функцию обнаружения пребывания объекта в выделенной области сверх заданного времени реализовала в IP-камерах новой серии Wisenet X компания Hanwha Techwin. Эти камеры построены по принципу «система на кристалле» (SoC) и за счёт этого имеют высокую производительность, что и позволяет выполнять в них те сложные, ресурсозатратные вычислительные процедуры, которых требует данная функция.

Обнаружение пребывания объекта в выделенной области сверх заданного времени в камерах Wisenet X делает систему безопасности ещё более интеллектуальной и расширяет спектр событий, на которые может реагировать оператор.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

