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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новая версия неуправляемого гигабитного коммутатора для систем видеонаблюдения TFortis SWD-1


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21.04.2017

Компания Fort Telecom обновила функционал неуправляемого гигабитного коммутатора для организации системы видеонаблюдения в помещениях TFortis SWD-1 — теперь в устройстве два гигабитных порта.

Как и предыдущая версия, коммутатор SWD-1 имеет 4 порта для подключения видеокамер с питанием по PoE. Однако теперь 4-й порт с функцией PoE стал гигабитным и может быть использован в зависимости от выбранной топологии:

  • для подключения IP-камеры;
  • для соединения со следующим коммутатором TFortis.

Наличие двух гигабитных портов позволяет подключать коммутаторы цепочкой и экономить на прокладке кабеля.

Коммутатор TFortis SWD-1 имеет модульное исполнение, его можно установить в пластиковый распределительный щит, который органично впишется в офисный интерьер.

Как и другие коммутаторы TFortis, модель SWD-1 имеет функцию автоматической перезагрузки видеокамер, что позволяет строить необслуживаемые сети.

Продажи обновленной модели коммутатора TFortis SWD-1 стартовали в апреле 2017 года. C появлением нового функционала стоимость коммутатора не изменилась.

Компания Fort Telecom («Форт-Телеком»/FT) — разработчик и поставщик оборудования для построения сетей IP-видеонаблюдения под торговой маркой TFortis. Среди других направлений работы компании: разработка проектных решений в области телекоммуникаций, комплексных решений ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта и оборудования для проекта ЭРА-ГЛОНАСС. Компания Fort Telecom управляет обширной дилерской сетью на территории России и стран СНГ, представлена на рынке с 2007 года. Головной офис располагается в Перми.

Количество показов: 249
 
Компания:  Fort Telecom

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