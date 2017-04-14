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Новая 8-мегапиксельная уличная IP-камера RVi-IPC48 (4)


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14.04.2017

Компания RVi Group представила новую уличную IP-камеру видеонаблюдения RVi-IPC48 (4). Она имеет разрешение 8 мегапикселей (3840×2160), что позволяет получать с её помощью детализированное изображение снимаемой сцены. Достоинства новой камеры обеспечивает связка процессора Ambarella S3LM55 с КМОП-матрицей SONY IMX274, в которой применяются технологии Starvis и Exmor R.

Высокое разрешение сочетается в новой камере с широким углом обзора, который даёт объектив с фокусным расстоянием 4 мм. Функция Lens Distortion Correction позволяет свести к минимуму искажения, возникающие при использовании широкоугольного объектива. Новинка оснащена ИК-подсветкой дальностью 30 метров.

Сжатие видеопотока производится в телекамере RVi-IPC48 (4) с помощью самого современного кодека H.265, что позволяет добиться существенной экономии архива, а также снижения нагрузки на сеть передачи данных. Функция «Область интереса» (Region Of Interest, ROI) даёт возможность гибко настроить различную степень компрессии в разных частях кадра и добиться тем самым ещё более экономного использования видеоархива.

Аппаратная реализация функции «Широкий динамический диапазон» (WDR) при контрастном освещении сцены обеспечивает качественное отображение как хорошо освещённых, так и затенённых объектов. Снижение уровня шумов в изображении сцены при съёмке в ночное время суток достигается за счёт использования технологии 3D-DNR.

Расширенная видеоаналитика, имеющаяся в камере, позволяет обнаруживать пересечение объектом линии или периметра, появление оставленных предметов и другие события. Наличие у IP-камеры функции «Коридорный формат» позволяет формировать вертикально-ориентированное изображение. Это актуально при установке камеры в длинных коридорах или тоннелях и во многих других ситуациях.

Камера поддерживает карту памяти стандарта microSD ёмкостью до 128 Гбайт. На неё можно вести запись постоянно или при наступлении тревожных событий.

Защита IP-камеры RVi-IPC48 (4) от пыли и влаги соответствует классу IP67. Диапазон её рабочих температур — от -40 до +60°С. Питание камера получает от источника постоянного тока 12 В либо по технологии PoE.

Больше информации о новинке могут предоставить специалисты компании RVi Group и дилеры RVi в регионах.

Количество показов: 415
 
Компания:  Эрви Групп (RVi Group) / RVi

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Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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